Kooperation macht selbst Bewegungsmuffel zu Sportskanonen

Um die Mädchen und Jungen mehr in Bewegung zu bringen, haben Kindergarten und Turnverein in Veringendorf im vergangenen Jahr eine Zusammenarbeit beim Kinderturnen ins Leben gerufen. Jetzt zeigt sich: mit Erfolg. „Das eine Kind trampelte beim Rennen, das andere konnte sich nicht auf den Armen stützen und ein anderes warf nach hinten“, sagt Svenja Grawunder, Übungsleiterin des TV Veringendorf. „Und jetzt, unglaublich: Ich hätte nicht gedacht, dass die Entwicklungssprünge in diesem Alter so groß und vor allem schnell sind.“

Anlass für die Kooperation war die Teilnahme am Förderprogramm „Kinderturnen in der Kita“ der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Ergebnis ist der sogenannte „Bewegungsdienstag“ in der Kindervilla St. Michael.

Auch Dreijährige machen mit

Zwölf Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren treffen sich wöchentlich zur Turnstunde. Jedes dritte Mal dürfen auch die Dreijährigen mitmachen. Die Gruppe, die nicht mit in die Turnhalle geht, nutzt die Zeit mit den Erzieherinnen für eine Bewegungsstunde im Kindergarten.

Ein Jahr später ist Svenja Grawunder von den Erfolgen der Zusammenarbeit begeistert. „Wir spielen mit der Gruppe eine vereinfachte Form von Völkerball, alle können einen Purzelbaum und Bewegungsaufgaben sind für die Kinder ein Klacks“, sagt sie. „Ich bin wirklich stolz und freue mich auf jeden Besuch in der Gruppe.“ Erzieherin Stefanie Blender kann sich dieser Einschätzung nur anschließen. „Die Kinder haben große Fortschritte in verschiedenen Bewegungsabläufen gemacht und wurden in ihrem Tun immer vertrauter“, sagt sie. Aus den Turneinheiten hätten die Mädchen und Jungen viele positive Eindrücke mitgenommen.

Von ihren Erfahrungen profitieren die beiden Frauen aber auch selbst. „Als Übungsleiterin, die nur einmal in der Woche in die Kindervilla kommt, wird man gefeiert wie ein Star“, sagt Svenja Grawunder. „Der Entwicklungssprung eines jeden Kindes macht mich stolz und zeigt mir, dass ein Ehrenamt wie das als Kinderturnübungsleiterin einfach sinnvoll ist.“ Auch Stefanie Blender nimmt viele positive Eindrücke mit. „In der Ausbildung wurde das Thema Bewegung bei uns nicht so ausgeprägt behandelt“, sagt sie. Von Svenja Grawunder habe sie deshalb viel gelernt. „Sport ist nicht nur Bewegung“, sagt Blender. „Es steckt sehr viel mehr dahinter.“

Es geht nicht nur um Sport

Ziele der Kooperation, die über rein sportliche Aspekte hinausgehen, sind beispielsweise die Förderung der koordinativen und kognitiven Fähigkeiten und die Stärkung des Selbstbewusstseins. Hinzu kommt die Förderung der motorischen Grundlagenschulung, Stärkung von Kraft, Ausdauer und Durchhaltevermögen. „Wir haben alle Ziele erreicht und den Kindern etwas mitgegeben“, sagt Svenja Grawunder.

So hätten die Mädchen und Jungen zum Beispiel besser verstanden, dass zum Spielen auch das Verlieren dazugehört. Die Kinder würden beim Auf- und Abbau helfen, weil sie wissen, dass es damit leichter und schneller geht. „Am Wichtigsten ist aber, dass sie sich mehr bewegen und dabei auch noch ein Lachen im Gesicht haben“, sagt Grawunder.

Für Stefanie Blender ist die Zusammenarbeit zwischen Sportverein und Kindergarten ein voller Erfolg. „Wir konnten viel an neuen Bewegungsformen und Spielideen mitnehmen“, sagt sie. Diese wollen sie und ihre Kolleginnen nun auch im Kindergartenalltag umsetzen.