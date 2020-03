Klara Fröhlich singt seit 65 Jahren im Kirchenchor

Anlässlich seiner Mitgliederversammlung hat der Kirchenchor Veringendorf am vergangenen Samstag die Vorabendmesse musikalisch mitgestaltet, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. In diesem Gottesdienst wurde auch aller verstorbenen Chorleiter und Mitglieder gedacht. Zum Ende des Gottesdienstes ehrte Pfarrer Hubert Freier zwei Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Chor. Werner Rollbühler aus Hochberg singt seit 25 Jahren im Chor und auch Klara Fröhlich durfte sich über eine Urkunde des Cäcilienverbandes der Erzdiözese freuen – für ihre 65-jährige Treue.

Beim anschließenden Treffen im Pfarrsaal begrüßte Vorstandssprecher Rudolf Gaiser eine fast vollzählige Sängerschar sowie den Dirigenten Volker Bals und Präses Pfarrer Hubert Freier. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung ließ Schriftführerin Hermine Gaiser das vergangene Jahr Revue passieren. Ein besonderer Höhepunkt war dabei die Teilnahme am Dekanatschortag in Pfullendorf, heißt es in dem Schreiben. Für diesen ist von allen teilnehmenden Chören die Messe secunda von Peter Schindler einstudiert worden.

Der anschließende Kassenbericht wurde von Helene Sturr vorgetragen und wies einen moderaten Kassenstand auf. Die Kassenprüfer Hugo Eisele und Rosa Endriß bescheinigten ihr eine zuverlässige, korrekte Kassenführung. Dirigent Volker Bals hob in seinem Bericht hervor, dass die Sänger sich bereitwillig auf viele Dinge einlassen können. So nimmt der Chor beispielsweise als einziger Chor im ganzen Umkreis in diesem Jahr am Diözesanchortag teil. Dieser steht unter dem Motto: „Ich will dich preisen Tag für Tag“ und findet am Samstag, 4. Juli, in Freiburg statt. Präses Pfarrer Hubert Freier brachte in seinen Dankesworten zum Ausdruck, dass die Sängerschar nicht nur an kirchlichen Hochfesten die Gottesdienste mitgestaltet, sondern sich öfters auch sonntags in die Feier der Liturgie musikalisch einbringt. Er lud den Chor bereits jetzt ein, ihn später mit einem Ausflug in seinem Ruhestand in Todtnau zu besuchen. Geschenke für vorbildlichen Probenbesuch erhielten Rosa und Adolf Endriß (nie gefehlt), Hans Löffler und Rudolf Gaiser (jeweils einmal gefehlt), sowie Elisabeth Hölz und Helga Wessner (zweimal gefehlt).

Als Höhepunkt der Versammlung überraschte Vorstandssprecher Rudolf Gaiser Klara Fröhlich, indem er sie zum ersten Ehrenmitglied des Chores ernannte. Durch ihre jahrzehntelange Tätigkeit als Vorsitzende hat sie sich große Verdienste erworben. Geschickt und diplomatisch leitete sie stets die Sänger an und sorgte sich um sie. Mit mehreren Chorleitern, mehreren Geistlichen und all den Mitgliedern pflegte sie während ihrer Vorstandstätigkeit eine harmonische, fruchtbare Zusammenarbeit Der Vorstandsprecher überreichte ihr zum Dank Blumen und eine Urkunde. Klara Fröhlich war sichtlich überrascht ob dieser hohen Ehre und bedankte sich beim Chor mit warmen, herzlichen Worten.