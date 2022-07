Kita Deutstetten feiert Einweihung

Beim Sommerfest der Kindertagesstätte Deutstetten konnten sich alle Gäste von den schönen neuen Räumlichkeiten ein Bild vor Ort machen. Auch die Baustellenzeit wurde in einer Diashow vom Architekturbüro Planquadrat präsentiert. Die Aufführungen der Kinder waren ebenfalls von der Bauzeit geprägt.

Die Kindergartenleiterin Petra Pfaff-Fellinger sprach in ihrer Begrüßung von der turbulenten Zeit, die hinter allen liege, da der Kindergartenbetrieb während der Bauphase weiterlief. Der Alltag sei oft zum Abenteuer geworden, da es immer etwas Spannendes für die Kinder zu sehen gab.

Mit der Erweiterung wurde die beengte Platzsituation behoben und zusätzlich entstand eine altersgemischte Gruppe mit Ganztagsöffnungszeit, welche die bestehenden Gruppen (Regelgruppe, Ganztagsgruppe und Krippengruppe) um einen weiteres Angebot optimal ergänzt. Im Bestand wurde ebenfalls umfänglich saniert, so dass ein Wohlfühlort für alle entstanden sei, betonte die Kindergartenleiterin.

Bürgermeister Maik Rautenberg bedankte sich in seinem Grußwort bei allen Beteiligten für die gemeinsame Anstrengung und wünschte den Kindern eine erlebnisreiche und glückliche Zeit in der großen Gemeinschaft in Deutstetten. Jürgen Gaiser vom Architekturbüro Planquadrat aus Sigmaringen fragte zunächst in die Kinderrunde, ob denn eigentlich alle wüssten, was ein Architekt denn so mache? Nachdem er in lauter fragende Gesichter blickte, erklärte er kindgerecht, was denn die Aufgabe des Architekten ist.

Zur großen Freude und Jubel der Kinder hatte er sich ein tolles Geschenk ausgedacht: Der Eiswagen werde in der kommenden Woche am Dienstag extra nach Veringenstadt und auch zur Kindervilla nach Veringendorf kommen und alle Kinder und Erzieherinnen mit Eis versorgen.

Priester Olaf Winter und Pater Anoop spendeten den kirchlichen Segen, ehe die Kinder voll Stolz ihre Aufführungen zeigten und voller Inbrust dazu sangen: „Wer will fleißige Handwerker sehen.“