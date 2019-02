Kirchenchor St. Nikolaus bestätigt einstimmig den Vorstand

Bei der Jahresversammlung des katholischen Kirchenchors St. Nikolaus in Veringenstadt hat Vorsitzender Roland Fink alle 25 Sänger sowie den Chorleiter Moritz Müller und Präses Pfarrer Freier begrüßen können. In seinem Bericht hob Fink hervor, dass drei neue Chormitglieder aufgenommen wurden: Beate Pfaff, Magdalena März und Adrian Müller. Das Chorprojekt der vergangenen Woche mit Stimmbildung durch Isabelle Müller-Cant, Gesangspädagogin und Dozentin an der Musikhochschule Stuttgart, wurde als besonders gelungene Veranstaltung angesehen. Parallel zur Einzelstimmbildung übte der Chor neue vierstimmige Choräle und neugeistliche Lieder ein. Diese waren am Sonntag, 24. Februar, im Gottesdienst zu hören. Den beteiligten Projektsängern wurde nochmals gedankt.

Der Schriftführer Roland Strobel ging auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Der Chor hatte neun Auftritte zu verschiedenen Anlässen, darunter 100 Jahre Frauengemeinschaft und die Beteiligung am Burgschauspiel. Kassiererin Lucia Strobel trug detailliert die Einnahmen und Ausgaben des Chores vor. Johanna Steinhart und Silvia Reiser bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin nahm Präses Pfarrer Freier die Entlastung vor. Gleichzeitig sprach er seinen Dank für die Mitgestaltung der Gottesdienste und insbesondere für die Ausrichtung seines 70. Geburtstages durch den Chor aus.

Chorleiter Moritz Müller bedankte sich beim Chor für die Einsatzbereitschaft und Aufgeschlossenheit für Neues. Für Mitte April ist ein musikalisches Abendlob zusammen mit dem Jugendchor und der Taize-Gruppe geplant. An Weihnachten 2019 soll die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Camille Saint-Saens mit Projektchor und Orchester erfolgen. Die Proben könnten im Vierwöchigen Turnus an Samstagnachmittagen stattfinden.

Bei den anstehenden Wahlen wurden der Vorsitzende Roland Fink, dessen Stellvertreterin Franziska Stadler, Schriftführer Roland Strobel und Kassiererin Lucia Strobel einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Auch Gertrud Göggel als Notenwart und die bisherigen Beisitzer sowie die Kassenprüferinnen wurden in ihren Ämtern bestätigt. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung führte Reinhold Heberle mit seiner Diaschau durch das vergangene Jahr. Bei Getränken und Häppchen klang der harmonisch verlaufene Abend aus.