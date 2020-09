Kinderbetreuung in Veringenstadt wird teurer

Mehrere Themen rund um die Kinderbetreuung haben die Tagesordnung des Veringenstädter Gemeinderats in der Sitzung am Freitag dominiert. Die Kindergartenbedarfsplanung wurde vorgestellt und die ersten Gewerke zur Erweiterung der Kindertagesstätte Deutstetten wurden vergeben. Eltern müssen sich auf höhere Beiträge für die Betreuung ihres Nachwuchses einstellen.

„Sobald wir die Baugenehmigung haben, legen wir los“, sagte Architekt Jürgen Gaiser vom Büro Planquadrat, das die Kindergartenerweiterung ausgearbeitet hatte. Am Freitag stellte er die ersten drei Gewerke vor, die einstimmig vergeben wurden. Es handelt sich um die Vergabe der Rohbauarbeiten an die Stettener Firma Löffler Hoch- und Tiefbau zum Preis von knapp 136 000 Euro, die Gerüstbauarbeiten an die Albstädter Firma Kinder zum Preis von knapp 7000 Euro und um die Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten an die Firma Stahl aus Sigmaringen zum Preis von knapp 100 000 Euro.

Bürgermeister Armin Christ leitete zur Kindergartenbedarfsplanung über und stellte den Jahresbericht der beiden städtischen Einrichtungen vor. Dieser war von den Leiterinnen Sandra Garca-Ploch (Veringendorf) und Petra Pfaff-Fellinger sowie der stellvertretenden Leiterin Gabriele Packheiser (Veringenstadt) verfasst worden. Die gut ausgelasteten Einrichtungen bieten Regelbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten, Krippen- und Kleinkindgruppen sowie Halb- und Ganztagsbetreuung in individuell buchbaren und flexiblen Mischformen an. Insgesamt kümmern sich 14 Erzieherinnen um knapp 100 Kinder.

Zur finanziellen Situation erläuterte der Bürgermeister, dass die Kosten für den Betrieb im Jahr 2018 bei knapp 600 000 Euro lagen und nach Abzug der Landeszuweisungen (24 Prozent) und der Elternbeiträge (12 Prozent) der Anteil der Gemeinde mit knapp 440 000 Euro etwa 63 Prozent beträgt. Pro Kind heruntergerechnet ist das ein Anteil von 5700 Euro an den Betreuungskosten.

Auf Nachfrage von Siegfried Hagg bestätigte Armin Christ, dass der Gesamtzuweisungsbetrag des Landes im Jahr 2020 vor allem aufgrund der hohen Zuschüsse in der Kleinkindbetreuung mit knapp 500 000 Euro deutlich höher ausfällt als sonst. Nichtsdestotrotz schlägt der Städte- und Gemeindetag aufgrund der Empfehlung kommunaler Spitzenverbände eine Erhöhung der Elternbeiträge um 1,9 Prozent vor. „Wir wollen eine familienfreundliche Kommune bleiben und die Beiträge daher nur geringfügig erhöhen“, sagte Kämmerin Geraldine Emser über die künftige Gebühr, die ab Oktober gelten soll und letztmals im September vergangenen Jahres erhöht worden war.

Einstimmig legte das Gremium folgende neue Gebühren fest: Regelbetreuung (von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr): 119 Euro pro Kind aus einer Familie mit einem Kind (vorher 117 Euro), 92 Euro pro Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren (90 Euro), 61 Euro pro Kind aus einer Familie mit drei Kindern (60 Euro) und 20 Euro aus einer Familie mit vier Kindern (unverändert). Für die Ganztagsbetreuung (7 bis 16 Uhr oder 7.30 bis 16.30 Uhr) werden künftig nach demselben Familienschema 183 Euro (180 Euro), 144 Euro (141 Euro), 103 Euro (101 Euro) und 49 Euro (48 Euro) fällig.

Für sämtliche Krippenkindbetreuungsformen schlug die Kämmerin ebenfalls eine Staffelung vor, die sich an der Kinderzahl der Familie orientiert. So soll künftig der Beitrag für das Einzelkind um zehn Euro steigen und bei zwei Kindern um 7,50 Euro. Eine Familie mit drei Kindern bezahlt fünf Euro mehr und eine Familie mit vier Kindern 2,50 Euro. In Zahlen heißt das bei der Ganztagskrippe für ein einjähriges Kind künftig 252 Euro, 203 Euro, 127 Euro beziehungsweise 53 Euro.