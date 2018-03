„Karl war ein Vorbild für mich“

Einige Stunden haben sie in Ungewissheit verharrt. Als Josef Meyer und seine Frau am vergangenen Wochenende den Fernseher einschalteten, lief der Beitrag über den Tod Kardinal Meisners bereits. Alles was die beiden Veringenstädter hörten: Ein hoher geistlicher Würdenträger sei gestorben. Schon da hatten sie traurige Vorahnung, wer gemeint sein könnte. „Er war ja schon lange krank“, sagt Josef Meyer. Den 78-Jährigen Veringstädter hat der Tod des Kardinals besonders getroffen. „Er war ein Vorbild für mich“, sagt Meyer, der den späteren Kardinal als Kind kennengelernt hatte und seitdem Lehmanns Lebensweg aus der Entfernung mit Stolz mitverfolgt hat.

Als Josef Meyer und Karl Lehmann sich kennenlernten, war Meyer zehn Jahre alt, ein Ministrant in der Gruppenstunde. Zu dem vier Jahre älteren Karl schaute er auf. Der Sohn des Veringstädter Volksschullehrers hinterließ schon als Gymnasiast einen bleibenden Eindruck bei den jüngeren Ministranten. „Er hat junge Leute begeistern können“, sagt Josef Meyer. Schon während der Schulzeit habe sich abgezeichnet, „dass Karl einmal eine höhere Laufbahn einschlagen wird“, erinnert sich Meyer. „Karl war in jeder Beziehung redegewandt und sein Wissen war groß.“ Den Entschluss, Theologie zu studieren und sein Leben ganz dem Glauben zu widmen, habe Karl während der Abiturzeit gefasst.

Als Karl dann zum Studium nach Freiburg zog, hatten die beiden jungen Männer nur noch wenig Kontakt. Meist hörte Josef Meyer von Karls Mutter, wie es ihrem Sohn an der Universität erging. Einmal aber schickte der Student seinem Freund noch einen handschriftlichen Brief. Josef Meyer hat ihn bis heute aufbewahrt. Das Papier ist schon etwas vergilbt, das Karroraster auf dem Blatt ist längst verblichen. Doch die Tinte hat die Zeit gut überdauert. „Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen“, steht dort. Der Text des Bergvagabunden-Liedes, das Josef Meyer so gern sang, aber dessen Strophen er nicht mehr auswendig wusste. karl hat sie ihm aufgeschrieben und einige persönliche Zeilen mit beigefügt. Er hoffe, dass Josef seine Schrift noch lesen könne, schreibt der junge Karl ganz zum Schluss und sendet seine Grüße in die Heimat.

Josef Meyer streicht nachdenklich über den Rand des alten Zettels. Im Vergleich zu seinem Freund Karl sei er immer der Schweigsame gewesen. Wenn er heute zurückdenkt an die alten Zeiten, dann lächelt er meist still. Zwei Ereignisse aber haben ihn so begeistert, dass er gerne ausführlich davon erzählt, sich an jedes Gesicht und jedes Detail zurückerinnert.

1963 war das, als Josef Meyer zur Primiz von Karl Lehmann nach Rom eingeladen war. Es war Meyers erste große Reise. Noch nie war er vorher so weit weg gewesen – und schon gar nicht in Italien. So viele neue Eindrücke stürmten auf ihn ein. „Damals hatten wir noch keinen Fernseher zuhause. Aber in Rom habe ich gesehen, dass selbst auf den kleinsten Häusern außerhalb schon Antennen angebracht waren.“

Bei dem zweiten großen Ereignis, zu dem der Veringstädter mit seiner Frau ebenfalls eingeladen war, handelte es sich um das siberne Priesterjubiläum Lehmanns. Die Einladungskarte zur Feier am 16. Oktober 1988 und die vielen Erinnerungsfotos hat er abgeheftet. Genauso wie die vielen Zeitungsartikel, die vom leben und Wirken der Familie Lehmann in der Region handeln.

Wie sein Jugendfreund in der Kirche Karriere machte und die Welt bereiste, dass beobachtete Mayer von Anfang an mit Stolz. Dass kardinal Lehmann dabei in Glaubensfragen oft moderne Positionen vertrat, imponiert dem 78-Jährigen noch immer. Wie Karl seinen Glauben vorlebte, hat auch den Katholiken Josef Meyer geprägt.