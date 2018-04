Karl Riester ist seit 55 Jahren DRK-Mitglied

Ein besonderes Jubiläum wurde bei der diesjährigen Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Veringenstadt-Hettingen begangen: Karl Riester aus Veringenstadt konnte seine 55-jährige Mitgliedschaft, davon lange Jahre als Bereitschaftsleiter im Deutschen Roten Kreuz feiern.

Die stellvertretende DRK-Kreisbereitschaftsleiterin Anja Mezger nahm die Ehrung vor und betonte dabei, dass Karl Riester auch nach 55 Jahren im DRK noch eine aktive Rolle spiele. Er werde den Ortsverein vier weitere Jahre als Delegierter in der Kreisversammlung vertreten. Zahlreiche weitere Mitglieder wurden für 15- und 25-jährige Mitgliedschaften geehrt.

Neues Helferteam vor Ort

Auch sonst gab es auf der Hauptversammlung Interessantes zu berichten. So ist seit Dezember in Veringenstadt eine Helfer-vor-Ort-Gruppe (HVO) aktiv, die der Ortsverein in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr ins Leben gerufen hat. Alle Mitglieder des HVO haben eine umfassende Ausbildung erhalten oder sind teilweise sogar hauptamtlich im Rettungsdienst aktiv. Die Einsätze haben gezeigt, dass das HVO-Team im Schnitt bereits nach fünf Minuten vor Ort ist. „Damit steht eine wirksame notfallmedizinische Erstversorgung deutlich früher als bisher zur Verfügung, denn Rettungsdienst und Notarzt brauchen selbst im Idealfall etwa zehn Minuten, bis sie in Veringenstadt eintreffen“, erläutert Bereitschaftsleiter Armin Reck. Seit der Einrichtung am 1. Dezember wurden bereits 26 Einsätze verzeichnet.

Mit einer weiteren Aktion will der DRK-Ortsverein die Versorgung verbessern: Gemeinsam mit der Volksbank Hohenzollern-Balingen wurde ein automatisierter externer Defibrillator (AED) beschafft, der jederzeit öffentlich zugänglich ist, und zwar in der Volksbank-Filiale in der Deutstetter Straße. Das Gerät wurde am vergangenen Donnerstag auch im DRK-Heim offiziell vorgestellt. Interessierte Bürger hatten dabei die Möglichkeit, erstmals mit einem AED zu üben.

Im weiteren Verlauf der Hauptversammlung verabschiedeten die Mitglieder eine neue Satzung, zudem wurden Wahlen zum Vorstand durchgeführt. Ortsvereinsvorsitzender bleibt Manuel Haug, und auch Armin Reck wurde in seinem Amt als Bereitschaftsleiter bestätigt.