Künstler verschreibt sich dem Tanz

Liebhaber der Kunst und des Tanzes haben sich am Sonntag in der kleinen aber feinen Galerie an der Hüfte in Veringenstadt versammelt. Gerne folgten sie der Einladung des Jungnauer Künstlers Albert Gröner in seine 2017 eröffnete Galerie an der Lauchert, die neben vielen Farbholzschnitten auch mit Skulpturen aus Holz, Plastiken aus Ton und Objekten aus Recyclingmaterial im Entree des Hauses Einblicke in das breit aufgestellte künstlerische Werk Gröners ermöglichten.

Der Tanz, eine zentrale Ausdrucksform des Menschen und als solche ein überaus beliebtes Sujet bildender Künstler, steht seit einigen Jahren im Mittelpunkt der künstlerischen Auseinandersetzung des leidenschaftlicher Tänzers Albert Gröner. So reihen sich in wunderbar harmonischen Farbkonstellationen Werke mit den Titeln: Pas de deux, Tanzende Beine, Ballerina oder Tango Argentino neben Holzdrucken, die den sakralen Verkündungs-Tanz thematisieren.

Dem Charakter und der Faszination des „Tango Argentino“ versuchte der Künstler mit vielfältigen Holzschnittvarianten gerecht zu werden. Typische Posen, Figuren und Schritte interpretierte er neu und transformierte sie in das Medium Holzschnitt. „Vor Jahren erlagen meine Frau und ich dem Tango-Fieber, haben aber diesen Tanz mangels Gelegenheit vor Ort leider wieder verlernt.“

Dem puren Ausdruck des Gefühls widmeten sich bei der musikalischen Umrahmung der Vernissage zwei Tanzpaare des Tanzsportclubs Calypso aus Pfullendorf. Zu den Rhythmen eines lateinamerikanischen Rumbas teilten sie ihre Freude an der Bewegung mit den zahlreichen Besuchern, die sich an den Klängen der Musik und der Tanzperformance erfreuten.

Anschließend führte der Gastgeber in die Technik des Holzschnittes und dabei im Besonderen in die des Farbholzschnittes, seinem zentralen künstlerischen Ausdrucksmittel, ein. Albert Gröner fasziniert die lebendige Ausdruckskraft des Holzes, seine Ursprünglichkeit, seine Natürlichkeit. Etwas Geheimnisvolles, ja Magisches passiere, nachdem das Motiv spiegelverkehrt auf den Druckstock übertragen, die Farbe aufgetragen und der Druckstock vom Papier abgezogen werde. Dann erst komme der spannende Augenblick, der erste Eindruck.

Vom Richter zum Künstler

Mit der Vervielfältigung, Veränderung und farbigen Gestaltung schließen sich weitere Schaffensprozesse an. „Der Holzdruck setzt auch handwerkliches Geschick voraus. Das kommt mir sehr entgegen, zumal ich gerne handwerklich arbeite“, erzählte Albert Gröner, der seinen Brotberuf zugunsten seiner künstlerischen Berufung aufgab. Der ehemalige Richter am Verwaltungsgericht Sigmaringen studierte zunächst vier Semester Kunsttherapie und absolvierte anschließend ein Studium an der Kunstakademie in Nürtingen. Während des Studiums und danach beschäftigte sich Gröner hauptsächlich mit der gegenständlichen und figürlichen Keramik.

Mit einem Zitat des Kirchenvaters Augustinus, einer weiteren Hommage an den Tanz, beendete der Künstler seine Einführung: „O Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.“