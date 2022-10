Jungschwäne auf der Lauchert

Die Brut der beiden Höckerschwan-Paare an der Lauchert bei Veringenstadt ist in dieser Saison offenbar nicht ganz problemlos abgelaufen. Während sich zwischen Veringenstadt und Veringendorf derzeit immerhin zwei Jungschwäne mit ihren Eltern aufhalten, kann man flussaufwärts in Richtung Hermentingen bei der dortigen Schwanenfamilie nur ein Jungtier ausmachen. Wenn man weiß, dass die meisten Schwäne zwischen vier und sechs Küken ausbrüten, ist davon auszugehen, dass längst nicht alle Küken den Sommer überlebt haben.

Oftmals sind es Füchse, Kolkraben oder auch Greifvögel, die Küken erbeuten, wenn die vegetarisch lebenden Schwäne auf einer angrenzenden Wiese Gras fressen. Es bleibt abzuwarten, ob die wenigen Veringer Jungschwäne, die immer noch ihr grau-braunes Jugendgefieder zeigen, ihren ersten Winter überleben werden.