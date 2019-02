Jugendliche wünschen sich einen Treffpunkt

Die Jugendlichen in Veringenstadt wünschen sich einen eigenen Raum, in dem sie gemeinsam Zeit verbringen können. „Wir haben keinen Treffpunkt und unsere Eltern brauchen ihr Wohnzimmer selbst“, sagten einige der jungen Leute in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag. „Außerdem haben sie einen anderen Musikgeschmack als wir.“ Die Suche nach einem Raum erweist sich allerdings als nicht ganz einfach: Der Favorit der Jugendlichen müsste erst noch entsprechend ausgestattet werden, die Alternative wäre mit Einschränkungen verbunden.

Organisiert sind die Jugendlichen aus Veringenstadt im sogenannten 14er-Rat, der im vergangenen Jahr anlässlich des Programms „Landesaufschwung“ gegründet worden war. Das Gremium soll die Jungen und Mädchen besser in die Kommunalpolitik einbinden und ihnen die Möglichkeit geben, dort ihre Interessen zu vertreten und ihre Wünsche zu äußern. Unterstützung bekommen sie von Anni Kramer vom Forum Jugend, Soziales und Prävention des Sigmaringer Landratsamts.

Mit seinem Wunsch nach einem Jugendraum trat der 14er-Rat an den Gemeinderat heran. Bei einer Besichtigungstour hatten sich Verwaltungsmitarbeiter und Schüler bereits mehrere solcher Treffpunkte in der Region angeschaut. Für die Gemeinderatssitzung bereiteten die Jugendlichen eine Präsentation vor. Sie erläuterten ihre Beweggründe und Vorstellungen und erklärten, wie sie sich selbst an der Umsetzung beteiligen könnten. „Die Jugendlichen wünschen sich einen Raum abseits der Vereine, um zusammenzukommen“, sagte Anni Kramer.

Um ihnen den Wunsch zu erfüllen, kommen zurzeit zwei Räume in Frage: einer im Obergeschoss der Bergschule und ein anderer im katholischen Pfarrheim. Den Raum in der ehemaligen Schule sahen sich die Gemeinderäte anlässlich ihrer Sitzung am Donnerstag an. Zurzeit lagern dort noch alte städtische Akten. Das Problem: Bei der Sanierung des Gebäudes waren die Wasser- und Stromleitungen in den ersten Stock entfernt worden. Ehe der Raum von den Jugendlichen bezogen werden könnte, müssten also neue Leitungen verlegt werden. Den Jugendlichen wäre der Raum in der Schule allerdings lieber als der im Pfarrheim. Wie sie in ihrer Präsentation versicherten, würden sie sich bei der Renovierung tatkräftig mit einbringen.

Angst vor Ärger

Als Alternative käme der bereits bestehende Raum im Untergeschoss des Veringenstädter Pfarrheims in Frage. Dieser war zu früheren Zeiten schon einmal als offener Jugendtreff genutzt worden, zuletzt aber nicht mehr. Der Vorteil an diesem Raum wäre, dass Küche, Möbel, Wasseranschlüsse und Toiletten bereits vorhanden sind. Die Seelsorgeeinheit wäre mit einer Nutzung als Jugendraum einverstanden. Einzige Einschränkung: Ist der Veranstaltungsraum im Erdgeschoss vermietet, müssten die Jugendlichen für diese Zeit auf ihren Raum verzichten. Dass das öfter der Fall sein könnte, wurde ihnen bereits mitgeteilt. Das sei mit ein Grund, weshalb die jungen Leute die Bergschule favorisierten, erklärten Anni Kramer und die Jugendlichen. „Da ist Ärger vorprogrammiert, davon lassen wir die Finger“, sagte Kramer.

Stadtrat Michael Holdenried lobte den Vortrag der Jugendlichen und äußerte Verständnis für ihr Ansinnen. Allerdings konnte er sich nicht vorstellen, dass der Raum im Pfarrheim tatsächlich so oft ausgebucht ist. Er selbst sei jahrelang im offenen Treff aktiv gewesen und das sei noch nicht allzu lange her. In dieser Zeit habe so gut wie keine Terminkollisionen gegeben. Da die komplette Infrastruktur im Pfarrheim vorhanden ist, bat Holdenried darum, noch einmal Gespräche zu führen und die Belegung genau zu überprüfen. „Wir sind in der Pflicht, das Projekt zu unterstützen und unserer Jugend eine Chance zu geben“, sagte Michael Witte und stieß damit auch bei den anderen Räten auf Zustimmung.

Am Ende beschloss der Gemeinderat, dass Stadt und 14er-Rat noch einmal das Gespräch mit den Verantwortlichen der Kirchengemeinde suchen sollten. Parallel dazu soll untersucht werden, was die nötige Ausstattung des Raums in der Bergschule kosten würde.