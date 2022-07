Jubiläum und Ehrungen beim Männergesangverein

Teil des Programms des Sommerfestes in Veringendorf ist das 100-jährige Jubiläum der Männergesangvereins. Mit den Chören aus Veringenstadt, Jungnau, und Veringendorf war ein abwechslungsreiches Programm geboten. Auch standen einige Ehrungen an in Silber und Gold für langjährige Chormitglieder an. Der Präsident des Sängergaus Zollernalb Michael Ascroft nahm die Ehrung vor. Am längsten gehört dem Männergesangverein Veringendorf Peter Gaiser an, nämlich seit 65 Jahren.