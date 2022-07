Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Juli durfte Ludwig Dobler zahlreiche Mitglieder und Interessierte zur Jahreshauptversammlung des TSV Veringenstadt begrüßen.

Nach der Totenehrung gab Ludwig Dobler einen Rückblick ab dem Jubiläumsjahr 2019, da ab diesem Zeitpunkt Corona-bedingt keine Hauptversammlungen mehr stattfinden konnten. Eine Foto-Show untermalte den Rückblick.

Da in den letzten Jahren auch keine Ehrungen stattfanden, wurden diese nun endlich nachgeholt. Es wurden Mitglieder geehrt für 25, 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde, ein Präsent und die Ehrennadel. Auch die Ehrungen zum Sportabzeichen wurden an diesem Abend nachgeholt.

Nun folgten die Berichte aus den Abteilungen, die mit Bildern an der Leinwand untermalt wurden. Insbesondere gilt hier zu erwähnen, dass Werner Hein mit seiner Judo-Abteilung dieses Jahr ein 30-jähriges Jubiläum feiert. Herzlichen Glückwunsch!

Nach den Berichten stellte Thekla Miller die Kassenführung der letzten drei Jahre vor. Erfreut konnten die Mitglieder feststellen, dass der TSV Veringenstadt finanziell gut aufgestellt ist. Die Kassiererin und die Vorstandschaft wurden einstimmig entlastet.

Nicht nur die Ehrungen kamen in den letzten drei Jahren zu kurz – auch Wahlen fanden keine statt. So wurde an diesem Abend die ganze Vorstandschaft zur Wahl gestellt.

Herr Bürgermeister Rautenberg, der – sehr zur Freude aller Mitglieder – im TSV-Shirt erschien, begann die Wahlleitung mit einem Grußwort voll des Lobes für die Übungsleiter und Vorstandschaft des Vereins.

In einer offenen Wahl wurde wie folgt gewählt: Ludwig Dobler – 1. Vorstand; Werner Hein – 2. Vorstand; Michael Bukowski – 3. Vorstand; Thekla Miller – Kassiererin; Cathrin Kolesinski – Schriftführerin; Stefanie Schultze – Beisitzerin; Heidrun Holzmann – Beisitzerin; Rosemarie Elser – Kassenprüferin; Werner Winkler – Kassenprüfer.

Zum Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ gab es keine Rückmeldungen, so konnte Ludwig Dobler zum letzten Punkt „Ausblicke und Termine“ kommen.

Gegen 21.30 Uhr konnte Ludwig Dobler die Jahreshauptversammlung offiziell beenden, gerne saß man im Anschluss noch zusammen.