Jahresausflug führt in die Fränkische Schweiz

Der Veringenstädter Albverein unternimmt am 13. und 14. Oktober einen Ausflug. Der Jahresausflug führt die Teilnehmer in die Fränkische Schweiz. Man fährt mit dem Omnibus am Samstag früh morgens los. Unterkunft ist das Hotel Gasthaus Stern in Gößweinstein. Die Übernachtung mit Frühstück und Bus-Fahrkosten liegen bei etwa 100 bis 120 Euro. Die Veringer Ausflügler erwartet eine wunderschöne Gegend mit vielen Sehenswürdigkeiten, Burgen, Mühlen, Tropfsteinhöhlen (Teufelshöhle, Bing Höhle) sowie herrliche Rundwanderwege. Es ist für alle Teilnehmer etwas geboten, für junge Junggebliebene und Ältere. Die Veranstalter bieten verschiedene Wanderungen und Besichtigungen an sowie eine Fahrt mit der Museumseisenbahn. Sie würden sich freuen, wenn viele Leute mitfahren würden und so ihre Verbundenheit zum Albverein zeigen.