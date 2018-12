Irmgard und Erich Kloss sind seit 65 Jahren verheiratet

Die Eheleute Irmgard und Erich Kloss aus Veringendorf können heute das seltene Fest der eisernen Hochzeit feiern. Am 19.Dezember 1953 wurde das Paar in Veringendorf vom damaligen Bürgermeister Paul Endriss getraut – die kirchliche Trauung am selben Tag fand in Sigmaringen statt.

Erich und Irmgard Kloss stammen beide aus Schlesien und sind Heimatvertriebene. Irmgard Kloss ist als 14-jähriges Mädchen mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern im Jahr 1946 zunächst nach Ülzen in Niedersachsen geflüchtet. Als sie zwei Jahre später erfuhr, dass ihr Vater in der Gegend von Schussenried arbeitete, zog es Irmgard ins Schwabenland, wo sie in einem Haushalt in Jungnau Arbeit fand.

Erich Kloss kam, nach verschiedenen Stationen in mehreren Aufnahmelagern für Heimatvertriebene, im Januar 1951 als 21-Jähriger mit seiner Mutter und zwei Geschwistern nach Veringendorf. Bei Zollern im Laucherthal, das damals noch „Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenwerke“ hieß, fand der junge Mann Arbeit. Später wechselte er zur Firma Kastell nach Veringenstadt, wo er bis zum Rentenalter arbeitete.

Über gemeinsameBekannte kennengelernt

Seine Irmgard lernte er über gemeinsame Bekannte kennen und lieben. Im Jahr 1953 heiratete das Paar standesamtlich in Veringenstadt und kirchlich in Sigmaringen. „Da wir beide evangelisch sind, waren wir ja Exoten und konnten leider nicht in Veringendorf kirchlich getraut werden. Das ging damals einfach noch nicht“, sagt Irmgard Kloss schmunzelnd. In einem geliehenen Brautkleid seien sie mit einem geliehenen Auto also nach Sigmaringen zur kirchlichen Trauung gefahren. „Wir hatten schlichtweg nichts. Rückblickend ist es gut, wenn man mit nichts anfängt und sich alles erarbeiten darf“, ist sich das Paar sicher.

Der älteste Sohn erblickte 1954 das Licht der Welt, eine Tochter und noch ein Sohn komplettierten das Familienglück. Nach mehreren Umzügen innerhalb Veringendorfs erfüllten sie sich im Jahr 1977 den Traum vom Eigenheim. Der handwerklich versierte Erich Kloss habe unheimlich viel in Eigenleistung selbst gebaut. Beispielsweise wünschte sich Irmgard eine freitragende Treppe ins obere Stockwerk, was ihr Erich umsetzen konnte. „Wir können uns gar nicht vorstellen, irgendwo anders als in Veringendorf zu leben“, erklärt das Paar bestimmt.

Diese Verbundenheit hat sich wohl auch auf die Kinder übertragen, denn alle drei Kinder haben ebenfalls in Veringendorf ihr Eigenheim gebaut und Familie gegründet. Die Mobilität ist aufgrund gesundheitlicher Beschwerden mittlerweile etwas eingeschränkt, daher feiert das Paar heute zu Hause mit den drei Kindern, neun Enkelkindern und fünf Enkelkindern, Verwandten, Freunden und Bekannten.