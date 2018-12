In Veringenstadt werden 2018 26 Kinder geboren

Die zahlreichen Gäste der diesjährigen Jahresabschlussfeier in der Veringenstädter Festhalle sind mit Chormusik, Zaubereien und einem Schlemmerbuffet vom Feinsten für ihr ganzjähriges Engagement fürs Städtle verwöhnt worden. Obwohl alle die Hervorhebung verdienen würden, beschränkte sich Bürgermeister Armin Christ auf die Ehrung einiger ganz besonders engagierter Personen und auf die Dienstjubiläen.

Anton Roggenstein und sein Gospelchor „Living Voices“ sorgten mit ihrem gewohnt eindrücklichen Gesang, andächtig und auch beschwingt, mit drei schönen Ohrwurmliedern dafür, dass die Gäste gleich mit guter Laune vor sich hin summend in die passende Stimmung versetzt wurden.

Bürgermeister Armin Christ freute sich über die voll besetzte Halle und schickte einen Radiobeitrag vorweg, bei dem das laut Moderator beschauliche, idyllische Städtchen vorgestellt wurde und der mit Interviews von Rathausmitarbeiterinnen und einigen Bürgern gespickt war.

Der Tradition folgend blickte Armin Christ auf das vergangene, ereignisreiche Jahr mit seinen vielen Höhepunkten zurück und erinnerte an die realisierten oder angestoßenen Maßnahmen, was er mit einer Bildpräsentation unterlegt hatte. Sehr erfreut berichtete er über 26 Geburten im vergangenen Jahr und dass die Einwohnerzahl in der Gesamtgemeinde wieder ansteige. Im Ausblick auf 2019 nannte er die wesentlichen Projekte: Beispielsweise werde in allen drei Teilorten die Schaffung von neuen Bauplätzen vorangetrieben. In Veringenstadt ist dies der „Deutstetter Berg IV“, in Hermentingen die „Obere Wiese“ und in Veringendorf der „Pfarrgarten“.

Abschließend wies der Schultes seine Bürger auf die bevorstehende Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag hin. Obwohl er der einzige Bewerber sei, wünsche er sich eine rege Wahlbeteiligung.

Zur Unterhaltung trug der Zauberkünstler Johannes mit zwei Auftritten bei. Zum einen verblüffte er mit einer Vielzahl an Zaubertricks und zum anderen gab er eine wirklich lustige Show, bei der er 30 verschiedene Charaktere unter einem Hut präsentierte. In ganz kurzen Sequenzen verwandelten sich Kopfbedeckung samt Person beispielsweise von der Nonne zum Torero.

Ehrungen zum Jahresabschluss

Zur Ehrung bat Bürgermeister Armin Christ dieses Jahr die nun seit einem Jahr bestehende Helfer-vor-Ort-Gruppe auf die Bühne, vertreten durch Armin Reck, Andreas Stauß und Ingo Tobler. Im vergangenen Jahr hatten die Helfer bereits 46 Einsätze. Die nächste Gruppe war ein Kochteam, das sich aus dem Sängerbund herausgebildet hatte und für 50 Kinder, die am städtischen Ferienprogramm teilgenommen hatten, in der Schulküche täglich gekocht hatte. „Sie haben an der Bergschule gebaut, als ob es ihr eigenes Haus wäre“, mit diesen Worten lobte Armin Christ den enormen Arbeitseinsatz bei der Sanierung von Andreas Putek, Manfred Saible, Eberhard Birnbaum und Bernd Weiske. Ebenso Rosemarie Elser und Karin Schubert, die mit dem Burgfestspiel aus der Feder von Professor Zillenbiller zur Einweihung der Bergschule wiederum ein tolles Spektakel inszeniert hatten. Zwei Mitarbeiterinnen wurden für langjährige Dienstzugehörigkeit geehrt: Ramona Neidhardt ist seit zehn Jahren im Kindergarten und Silke Seehofer seit 25 Jahren.