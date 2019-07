„In Kamerun kann der Pfarrer auch mal tanzen“

Fast wäre sein Einsatz in Deutschland an der Bürokratie gescheitert, doch jetzt hat es doch noch geklappt: Pfarrer François Keke Ewane Hodonou aus Kamerun übernimmt zum vierten Mal die Urlaubsvertretung in der katholischen Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen. Nächsten Monat wird er dann für die Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen Pfarrer Wolfgang Drescher vertreten.

Pfarrer François ist 33 Jahre alt und eigentlich Priester in einem Dorf in der Diözese Mbalmayo mit rund 1500 Einwohnern und ungefähr 200 Katholiken. Er wusste schon früh, dass er Priester werden möchte. Mit seiner Großmutter väterlicherseits ging er immer zur katholischen Messe. Das Kind beeindruckten auch die Geschenke, die der Pfarrer erhielt. Er wollte gerne ebenfalls solche Gaben, um sie dann wiederum seiner Großmutter schenken zu können. Seine Familie kommt aus einfachsten Verhältnissen. Er ist das dritte von neun Kindern. Der Junge konnte nach der Grundschule in ein katholisches Internat gehen. Dieses ist zwar für den Priesternachwuchs gedacht, aber nicht alle studierten dann auch tatsächlich Theologie.

Die Familie der Mutter, die selbst evangelisch ist, versuchte zwar, François vom Studium abzuhalten, aber dieser konnte sich mit seinem Berufswunsch durchsetzen. Die Amtssprache von Kamerun ist Französisch und teilweise Englisch. Seit 1960 beziehungsweise 1961 ist das Land unabhängig.

Examen im Jahr 2013

Da einige Studienkollegen in Fulda studierten und von Deutschland „mit Enthusiasmus sprachen und gute Erfahrungen gemacht haben“, so François, lernte er am Goethe-Institut der Hauptstadt Yaoundé Deutsch. Dieses Land wollte er auch kennenlernen. 2013 machte er sein Theologieexamen, war zunächst zwei Jahre Vikar im Dom von Mbalmayo. Dann erhielt er seine eigene Pfarrstelle.

Vor vier Jahren kam er zum ersten Mal nach Veringenstadt. Die Erzdiözese Freiburg vermittelt solche Urlaubsvertretungen. Diesmal wäre die Reise fast nicht gelungen, weil die Deutsche Botschaft in Kamerun zunächst das Visum verweigerte, das drei Monate gilt. Pfarrer Hubert Freier konnte dann glaubhaft machen, dass der Lebensunterhalt des Kameruners gewährleistet ist.

Die Priester bekommen von der Erzdiözese Freiburg zum Flug um die 300 Euro und ein geringfügiges monatliches Einkommen. Für François lohnt es sich dennoch. Schon allein vom Einkommen, denn zu Hause erhält er kein Gehalt, wie es auch in der französischen Kirche üblich ist. Aber vor allem trifft er in Deutschland Menschen, die in Einzelfällen zu guten Freunden werden.

Enges Zusammenleben

Für den 33-Jährigen ist Freundschaft ein hohes Gut: „In Kamerun möchten wir die Leute kennenlernen, damit wir in schlechten Situationen nicht einsam sind“, sagt François Keke Ewane Hodonou. In Deutschland sei jeder „bei sich zu Hause“, in Kamerun sei jedoch jeder bei jedem willkommen. Dieses enge Zusammenleben gefällt ihm.

Auch der Gottesdienst in seiner „Kirchenhütte“ ist anders: „Bei uns kann der Pfarrer auch mal tanzen, in Deutschland ist vieles reglementiert.“ Und noch einen Unterschied sieht er: „Wenn man bei uns ein Problem hat, geht man in die Kirche, damit man eine Zeit davon befreit ist.“ Deshalb wünscht er sich auch für hier: „Die Leute sollen vor der Kirchentür ihre Probleme stehen lassen können.“ Er fragt auch schon mal die hiesige Kirchengemeinde: „Warum lacht ihr nicht?“

Der Pfarrer aus Kamerun freut sich, dass er diesmal zwei Pfarreien vertreten kann. Anschließend bleibt er nochmal privat drei Wochen bei Pfarrer Freier, unterstützt ihn, trifft aber auch Freunde. Für sein Projekt „Ausbildung der zehn Kinder der Sankt-Joannes-Paulus-Pfarrgemeinde“ in seiner Heimat sammelt er zudem Geld, damit zehn Waisenkinder oder Kinder aus armen Familien die Schule besuchen können: Philipinne, Theophile, Esther, Herbert, Madeleine, Celestine, Bernadette, Claude, Marie-Noelle und Appolinaire. Die Flyer dazu liegen in den Kirchen aus.