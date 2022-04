Hundesport-Elite trifft sich in Benzingen

Die besten Hundeführern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz messen sich am Wochenende in den Sparten Fährten, Unterordnung und Schutzdienst. Anlass ist der Sieben-Länder-Wettkampf des Vereins für Deutsche Schäferhunde, der in diesem Jahr von der württembergischen Landesgruppe und der Ortsgruppe Veringenstadt ausgerichtet wird.

Von Samstagvormittag bis ungefähr Sonntagmittag werden die Darbietungen der Hundesportler und ihrer Hunde im TSV-Stadion in Benzingen zu sehen sein. Es geht um Konzentration, Harmonie, Perfektion und Ausdauer – von Hund und Mensch,so die Ankündigung. „Im Stadion erwartet die Besucher erwartet ein Wettkampf von 42 Teilnehmern, die hochwertigen Hundesport zeigen. Es gibt ein Festzelt mit Bewirtung und am Samstagabend einen Festabend mit Buffet und anschließender Feier mit DJ sowie einer Einlage der Benzinger Guggenmusik“, wird Lothar Frey, Vorsitzender der Ortsgruppe, in dem Schreiben zitiert.

Seit rund sieben Monaten plant Frey mit seinem Team die Veranstaltung. Sie hat ihre Wurzeln in den 70er-Jahren und inzwischen Tradition im Verein für Deutsche Schäferhunde. Regelmäßig messen sich die besten Hund-Mensch-Teams aus Österreich, Schweiz und den heutigen Landesgruppen Baden, Württemberg, Hessen, Bayern-Nord und Bayern-Süd.

Die Umsetzung der Großveranstaltung ist für die kleine Ortsgruppe eine Herausforderung, die ohne Unterstützung und Kooperationen mit anderen Vereinen, Landwirten, Bekannten und Freunden kaum zu stemmen wäre.