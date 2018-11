Hoffnung für krebskranke Hanna: Bruder kommt als Stammzellspender infrage

Im Kampf ihrer kleinen Tochter Hanna gegen den Krebs schöpft die Familie Ahrens aus Veringenstadt neue Hoffnung: Kurz vor der Typisierungs-Aktion am kommenden Samstag in der Turn- und Festhalle hat sie die Nachricht erreicht, dass Hannas siebenjähriger Bruder Janne vermutlich als Stammzellspender für seine leukämiekranke Schwester in Frage kommt. Dennoch rufen alle Beteiligten dazu auf, sich am Samstag bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren zu lassen.

„Nachdem klar war, dass Hanna einen Stammzellspender braucht, wurden ihre Brüder, mein Mann und ich getestet“, sagt Nicole Ahrens, Mutter der Zweijährigen. Erst jetzt hätten die darauffolgenden Untersuchungen ergeben, dass Janne seiner Schwester voraussichtlich helfen kann. „Falls Janne aber nicht spenden kann – zum Beispiel, weil er krank wird –, müssen wir trotzdem einen Fremdspender finden.“

Die Suche nach Stammzellen ist oft beschwerlich. Umso mehr hofft Hannas Familie, dass viele Menschen zu der Spendenaktion kommen. (Foto: dpa)

Nicht nur in Veringenstadt, sondern auch in der Region haben sich die Ereignisse rund um Hanna in den vergangenen Tagen und Wochen überschlagen: Eine Welle der Hilfsbereitschaft ging durch den Landkreis und über seine Grenzen hinaus. „Es ist toll, wie viel sich für Hanna im Vorfeld getan und in Bewegung gesetzt hat“, sagt Nicole Ahrens. Sie und ihre Familie seien dankbar für die Unterstützung. Gleichzeitig erinnert Hannas Mutter daran, dass ihre Tochter mit der Diagnose Leukämie nicht alleine da steht. Deshalb steht die Typisierungs-Aktion am Samstag auch unter dem Motto „Gemeinsam für Hanna und andere!“ Und deshalb appellieren Hanna, ihre Familie, ihre Freunde und Bekannten auch an alle Menschen aus der Region, den Slogan der DKMS wörtlich zu nehmen: „Stäbchen rein, Spender sein.“

Anteilnahme ist riesig

Zahlreiche Helfer hatten in den letzten Tagen und Wochen gemeinsam angepackt. Sie verteilten Flyer, hängten Plakate auf, posteten Aufrufe in den sozialen Medien. Die Anteilnahme war und ist riesig. Nachdem bei Hanna Leukämie diagnostiziert wurde, stand ihre Familie vor einem Berg aus Sorgen und Ängsten. Jetzt helfen etliche Unterstützer ihr dabei, diesen zu versetzen.

Die Verantwortlichen der DKMS machen deutlich, warum die Typsierungs-Aktion in Veringenstadt nicht nur der Familie Ahrens hilft: Jeder zehnte Patient, der an Leukämie erkrankt ist, findet nach wie vor keinen passenden Spender. Dabei erhält in Deutschland alle 15 Minuten ein Mensch genau diese niederschmetternde Diagnose. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist.

„Jeder kann ein potenzieller Spender sein“ Armin Reck, DRK Veringenstadt-Hettingen.

Auch Armin Reck, Bereitschaftsleiter des Ortsvereins Veringenstadt-Hettingen im Deutschen Roten Kreuz (DRK), appelliert an die Bevölkerung, am Samstag in die Turn- und Festhalle zu kommen. „Jeder kann ein potenzieller Spender sein“, sagt Reck. Wenn so viele Menschen wie möglich an der Aktion teilnehmen, wachse die Chance, dass die Erkrankten einen Spender finden. „Und selbst, wenn nur einer gefunden wird, ist das eine Chance für einen Erkrankten.“