Höckerschwäne brüten am Stauwehr

Am nördlichen Ortsrand von Veringendorf wird das Wasser der Lauchert etwas aufgestaut. Oberhalb des Stauwehrs hat sich mittlerweile eine kleine Seenlandschaft mit Inseln und Feuchtbiotpen entwickelt, in denen sich auch der Biber wohlfühlt, wie die nicht zu übersehenden Nagespuren an Bäumen und Sträuchern verraten.

In diesem Jahr hat sich ein Paar Höckerschwäne den Flusslauf zwischen Veringenstadt und Veringendorf als Brutrevier ausgesucht und unweit der Wehranlage schon früh im März mit dem Nestbau begonnen. Seit Ostern brüten die Schwäne nun fest auf ihrem Nest und lassen es dabei niemals unbeaufsichtigt.

Man darf gespannt sein, wie viele Jungschwäne nach der etwa fünfwöchigen Brutphase aus den Eiern schlüpfen werden. Ein Schwanennest kann immerhin bis zu acht Eiern enthalten.

Hat sich im Alter von drei oder vier Jahren erstmals ein Schwanenpaar gefunden, hält diese Verbindung danach lebenslang und das Paar bleibt auch seinem Revier treu, sofern die Brut erfolgreich und ohne große Störungen abgelaufen ist.