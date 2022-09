Hier müssen Hund und Herrchen ein noch besseres Team sein

Der Verein „Dog Sports and more“ lädt für Freitag, 30. September, und Samstag, 1. Oktober, zum Höhepunkt des CaniX-Run auf den Lieshöfen ein. CaniX ist eine schnelle und technisch herausfordernde Sportart für Hund und Herrchen respektive Frauchen. Beim CaniX-Run lässt sich der Sportler beim Joggen vom Hund ziehen, bei CaniX-Bike auf dem Mountainbike und bei CanX-Scooter mit einem hightech Tretroller. In der Regel sind die Strecken etwa vier Kilometer lang, informiert der verein in einer Mitteilung.

Zu den 130 Startern gehören ungefähr 200 Hunde die sich auf den Lieshöfen zur Schau stellen. Den klassischen Husky wird man auch treffen, allerdings besteht das Gro der Offsnow Hunde hauptsächlich aus sogenannten Hounds und Greystern, auch viele Jagdhunde und auch Mischlinge sind auf dem Stake Out (so nennt man das Fahrerlager) zu bewundern. Die Trophée hat sieben Stationen, vier davon auf den Lieshöfen, Montag, 26. September, in Mengen-Ennetach bei der Schützengilde (hier wird auch bewirtet), Mittwoch, 28. September, in Kreenheinstetten und Donnerstag, 29. September, in Freudenweiler.

Freitag, 30. September, und Samstag, 1. Oktober, ist der große Showdown auf den Lieshöfen und die letzten beiden entscheidenden Etappen werden ausgetragen. Vor Ort finden interessierte Zuschauer eine kleine Messe rund um den Hund und können den kleinen Hunger stillen. Auch die Bambinis dürfen am 01.10.2022 mit ihrem Hund an den Start. Im Alter von 3 bis6 Jahre oder sogar Huckepack sieht man dann die Nachwuchssportler.