Helfer vor Ort rücken mit einem neuen Fahrzeug aus

Veringenstadt - In Veringenstadt ist am Samstagnachmittag das neue Einsatzfahrzeug für die „Helfer vor Ort“ vorgestellt und gesegnet worden. Seit 2017 gibt es diese Gruppe. „Seit dieser Zeit versuchen wir immer mit auszurücken“, sagt ihr Leiter Armin Reck. Das erste Einsatzfahrzeug, ein alter Audi, war aus Sigmaringen übernommen worden. „Leider war das Fahrzeug schon 16 Jahre alt und mit dem Alter sind die Reparaturen immer mehr geworden“, sagt Reck. Daher war Anfang dieses Jahres entschieden worden, ein neues Fahrzeug zu kaufen.

Nach einigen Diskussionen sollte es ein Gebrauchtwagen werden, finanziert über Spenden. Nach einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderats beteiligte sich auch die Stadt Veringenstadt an der Anschaffung. Im Mai wurde ein Aufruf gestartet, dem 60 Spender folgten, die die „Helfer vor Ort“ finanziell unterstützten. „Ohne Spenden hätte es nicht funktioniert“, sagt Armin Reck.

Mitte Juli wurde das neue Fahrzeug in Frankfurt abgeholt, es bekam eine neue Beklebung und einen überarbeiteten Innenausbau. „Für mich als Bürgermeister und den Gemeinderat ist es großartig, dass es so eine Gruppe gibt, die oftmals Menschenleben rettet und der Zwischenschritt zum DRK ist“, sagte Bürgermeister Armin Christ. Deshalb sei es für ihn und den Gemeinderat selbstverständlich gewesen, die „Helfer vor Ort“ zu unterstützen. „Die Veringer sind eine tolle Truppe.“

Wie Christ am Samstag berichtete, gab es in diesem Jahr bereits 60 Einsätze. Einsatzstunden zählen dabei nicht als Freizeitstunden, sondern als Dienststunden. Er als Dienstherr stehe hinter seiner Mitarbeiterin Silke Tobler, die die „Helfer vor Ort“ und die Notfallseelsorge unterstützt. „Ich bin dankbar, dass wir solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben“, sagte Christ. Der Einsatz bedeute Engagement für den Menschen in Veringenstadt und vielleicht auch ein Stück darüber hinaus.

Gemeindereferentin Elke Gehrling von der katholischen Kirche, die das Fahrzeug an diesem Tag segnete, wiederholte Christs Worte. Sie war gerührt zu hören, dass er als Arbeitgeber die Einsatzstunden würdigt und unterstützt und diese als Dienststunden ansieht. „Vielen Dank für diese Einstellung“, sagte Gehrling. Mit den Worten „Wasser als Zeichen für Leben. Wir wünschen diesem Fahrzeug, das es Leben bringt“ segnete sie das Einsatzfahrzeug.

Am Nachmittag standen die „Helfer vor Ort“ ihren großen und kleinen Gästen Rede und Antwort, das neue Auto konnte von innen begutachtet werden und es gab im Anschluss zwei Einsatzsituationen zu sehen, die Alexandra Warne vom Deutschen Roten Kreuz kommentierte und erklärte. Dabei konnten die Zuschauer hautnah miterleben, wie solche Einsätze ablaufen und wie wichtig Erste Hilfe ist.