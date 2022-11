Helfer im Winter: Das können diese Anlagen am Straßenrand

Eisige Temperaturen gehören inzwischen wieder zum morgendlichen Alltag, glatte Straßen werden wohl bald folgen – sehr zum Unmut aller, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Dabei, dass sie möglichst trotzdem von Unfällen verschont bleiben, helfen im Landkreis Sigmaringen vier besondere technische Geräte.

Eine der sogenannten Glättemeldeanlagen steht zwischen Veringenstadt und Hermentingen, eine weitere bei Freudenweiler.

Wartung vor dem Winter

Im Auftrag des Landratsamts haben Mitarbeiter einer beauftragten Firma die Anlagen vor Kurzem gewartet, um sie fit für den bevorstehenden Winter zu machen. Beschäftigte des Landkreises unterstützten sie dabei bei der Verkehrssicherung.

„Bei den Wartungsarbeiten wird die Technik der Glättemeldeanlage überprüft, beispielsweise, ob die Messwerte korrekt aufgenommen werden“, teilt Frank Dreher, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Straßenbau, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Kamera zeichnet Bilder auf

Dreher kann auch erklären, welche technischen Möglichkeiten hinter den Geräten stecken. Eine Glättemeldeanlage misst demnach unter anderem Lufttemperatur und -feuchte, Fahrbahntemperatur, Restsalzmenge, Wasserfilmdicke und Niederschlag. Zusätzlich zeichnet eine Kamera Bilder von der Fahrbahnoberfläche auf.

„Damit kann der Einsatzleiter beurteilen, ob zum Beispiel eine Glättebildung bevorsteht“, schreibt Dreher. „Ferner kann er damit zielgenauer die Räum- oder Streueinsätze im Winterdienst steuern.“

Erste Anlage wurde 2012 installiert

Vier solcher Anlagen gibt es derzeit im Landkreis Sigmaringen. Die erste von ihnen wurde 2012 beim Neufraer Ortsteil Freudenweiler installiert. 2014 folgte eine weitere Anlage am Höchsten, die gemeinschaftlich mit dem Bodenseekreis genutzt wird. 2016 kamen Glättemeldeanlagen bei Veringenstadt und beim Herbertinger Ortsteil Mieterkingen hinzu.

„Die Anlagen stehen an Orten, an denen erfahrungsgemäß Glätte früher einsetzt als in anderen Bereichen des von uns betreuten Straßennetzes“, schreibt Robert Mravinec, Leiter des Fachbereichs Straßenbau, auf SZ-Anfrage. Alle Anlagen würden einmal jährlich gewartet, in der Regel vor Beginn der Winter- beziehungsweise Glättesaison.

Daten in Echtzeit

Zugriff auf die erhobenen Daten haben laut Mravinec die Einsatzleiter in den Straßenmeistereien, die mit Hilfe der Werte die Winterdiensteinsätze steuern. Auch die Daten von Glättemeldeanlagen in den Nachbarlandkreisen stünden dafür zur Verfügung. Die Daten würden zudem an den Deutschen Wetterdienst übermittelt. Sie werden in Echtzeit angezeigt und je nach Anlage alle zwei bis zehn Minuten aktualisiert. Längerfristig ausgewertet würden die Daten in den Straßenmeistereien aber nicht.