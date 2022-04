Hamid Güner kümmert sich um die wohl letzten „Veringer Stadtgänse“

Schon zu Beginn der 1970er Jahre kam Hamid Güner aus der Türkei nach Deutschland und arbeitete zunächst bei der Baufirma Steidle in Sigmaringen und danach bei der Firma Schwörer in Veringenstadt. Seit dem Hauskauf vor etwa 20 Jahren wohnt er zusammen mit seiner Frau und einem Sohn in der Deutstetter Straße quasi direkt neben der Lauchert.

„Fast genau so lang sind diese drei Gänse meine gefiederten Hausgäste und warten jeden Tag auf ihr Futter: in aller Regel eingeweichtes Altbrot oder auch mal ein Salat, Kartoffelreste oder etwas Getreide“, erzählt Hamid lachend und zeigt dabei auf die kleine Grünfläche zwischen seinem Haus und der Lauchert. „Mir ist kein Besitzer bekannt“, beteuert der 65-jährige Rentner achselzuckend, und so nennt er sie einfach „meine Stadtgänse“. Damit, und da ist er sich ziemlich sicher, seien dies wohl die letzten Hausgänse in Veringenstadt, von denen es noch vor Jahrzehnten deutlich mehr gegeben habe.

Hausgänse wurden früher gerne als Eierlieferanten oder auch zur Fleischgewinnung gehalten. Da sie einen Großteil ihrer Nahrung tagsüber in der vorbeifließenden Lauchert fanden, waren sie zudem günstige Kostgänger. Außerdem war auch ihr weiches Untergefieder beliebt und füllte mit den wärmenden Gänsedaunen Bettkisssen oder Decken.

Jeden Morgen und am späteren Nachmittag kommt die schneeweiße Truppe im Gänsemarsch bis ans Haus und holt sich die dort bereitliegenden Futterrationen ab. Wo das Veringer Gänse-Trio, das aus einem Ganter und zwei Weibchen besteht, die Nächte verbringt, bleibt für die Güners allerdings noch ein Rätsel. In einem großen Laubhaufen unter einer alten Birke an der Lauchert haben die immer aufmerksamen Gänse seit Jahren ihr Nest angelegt und darin findet Familie Güner fast jeden zweiten Tag auch ein großes Ei, für das es im Bekanntenkreis immer dankbare Abnehmer gibt.

Probleme macht in diesem Jahr ein Schwanenpaar, das etwa 100 Meter entfernt in einem Garten auf der gegenüberliegenden Seite der Lauchert brütet. „Da gibt es immer mal wieder Zoff“, hat Güner beobachtet, zumal auch den Schwänen die nahe Futterstelle nicht verborgen geblieben sei. Hamid hofft, dass das Ganze auch weiterhin ohne Verletzungen für die letzten „Veringer Stadtgänse“ abgeht. Diese sind Familie Güner über all die Jahre doch sehr ans Herz gewachsen und sie hofft, dass das Gänseidyll hinter ihrem Haus noch lange erhalten bleibt.