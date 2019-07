Gute Stimmung und leckere Dennetle

Schon am Freitagnachmittag hat der Gesangs- und Musikverein das Dorffest am „Geckle“ in Veringendorf aufgebaut. „Pünktlich zum Unwetter waren wir fertig“, erzählt Josef Haug lachend. Und so eröffnete der Ortsvorsteher von Veringendorf das Fest ein letztes Mal mit dem Fassanstich. Nach 20 Jahren gibt er sein Amt an Michael Witte weiter.

Das Publikum unterstütze ihn und zählte laut mit: fünf Schläge brauchte Haug für den Fassanstich. Michael Witte soll nun für das nächste Dorffest ein 50-Liter-Fass organisieren. „Gemeinsam sind wir stärker“, antwortete Witte schmunzelnd – er möchte den Fassanstich nächstes Jahr zusammen mit Haug machen.

„Ihm war das Glück ins Gesicht geschrieben.“, erzählte Ehefrau Elisabeth Haug beim Fassanstich. „Mit jedem Schlag wurde die Erleichterung größer. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt, in der die Familie im Vordergrund steht und für die er sich jetzt endlich Zeit nehmen kann, vor allem seine drei Enkelinnen dürfen sich jetzt auf die gewonnene Zeit mit ihrem Opa freuen.“

Die musikalische Abendgestaltung übernahm anschließend der Musikverein Schwenningen. Währenddessen verwöhnten sich die Besucher an der Cocktailbar oder ließen sich die berühmten Dennetle schmecken. Diese waren in neuer Umgebung zu finden, ein liebevoll gestaltetes Plakat wies den Weg. 850 Teigstücke wurden für dieses Wochenende vorbereitet, 20 Liter Soße von den Frauen des Musikvereins gezaubert. „Unser Weg führt uns immer erst direkt zu den Dennetle.“, sagen zwei Besucherinnen. „Der Samstagabend ging bis in die frühen Morgenstunden und war gut besucht“, resümiert Benjamin Griener, der Vorsitzende der Musikgesellschaft Veringendorf.

Am Sonntag eröffnete der Musikverein Hettingen mit dem Dirigent Daniel Brehm pünktlich zum Mittagessen das Dorffest. Die Besucher kamen zahlreich. Gegen Mittag lauschten die Besucher bei Kaffee und Kuchen den Klängen der Formation „Around the Sound“. Diese besteht aus Jungmusikanten aus Hettingen, Veringendorf und Inneringen, die sich aus der Not heraus 2016 zusammengetan haben. „Es waren in allen drei Dörfern zu wenig Musiker und daraus entstand dann „Around the Sound“, erzählen Hannes Reiser, Sophie Blatter und Evelyn Mader aus Inneringen. Zum Festausklang trat die Musikkapelle aus Veringenstadt auf. Am späteren Abend wurde die Tombola ausgelost.

Neben einem riesigen Sandkasten mit Spielzeug, durften sich die großen und kleinen Kinder in der Hüpfburg austoben. Und wem es nicht allzu kalt war, der konnte seine Füße in den Brunnen strecken. Die Veranstalter und Besucher sind sich am Ende einig: Ein gelungenes Fest, gute Stimmung und die Dennetle wie immer lecker.