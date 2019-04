Grundschule bekommt ein neues Brandschutz-Konzept

Die Grundschule in Veringenstadt und der Fachklassenbau der Alb-Lauchert-Schule benötigen ein neues Brandschutzkonzept. Deshalb hat der Gemeinderat Veringenstadt in seiner Sitzung am Freitag den Brandschutzgutachter Hartmut Guhl einstimmig mit der entsprechenden Planung beauftragt. Erst nachdem der Fachmann die notwendigen Maßnahmen genau ermittelt hat, können auch die entstehenden Kosten beziffert werden.

„Brandschutzsicherungsmaßnahmen müssen sein“, sagte Ingenieur Hartmut Guhl. „Es verhält sich ähnlich wie beim Sicherheitsgurt: Wenn’s gilt, muss es funktionieren.“ Anlässlich der Nutzungsänderung der ehemaligen Hauptschule in Trainingsräume für den Fitnessverein hatte Guhl für diesen Trakt ein Brandschutzgutachten erstellt. Damit rückten auch die Grundschule und der Fachklassenbau in den Fokus der Verwaltung, erklärte Bürgermeister Armin Christ.

Experte sieht sich die Schule an

Es stellte sich heraus, dass eine brandschutztechnische Ertüchtigung der Schule unumgänglich ist. „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, betonte Hartmut Guhl. Der Ingenieur hatte die alten Pläne der Schule eingesehen und sich bei einer Ortsbesichtigung ein Bild gemacht.

Für die Grundschule liegt eine Baugenehmigung aus dem Jahr 1982 vor, für den parallel gelegenen Fachklassenbau eine aus dem Jahr 1993. Dabei stellte sich heraus, dass am Fachklassenbau eine außen gelegene Rettungstreppe als zweiter Fluchtweg hätte installiert werden müssen – die aber nie gebaut wurde. Dabei, so erklärte Hartmut Guhl, gelten für Grundschulen besonders sensible Vorschriften. Der Rettungsweg über ein Fenster aus dem ersten Stock sei beispielsweise nicht zulässig.

Obwohl es keine absolute Sicherheit geben könne, befänden sich unter den deutschlandweit 400 bis 500 Brandtoten pro Jahr so gut wie keine Schulkinder, berichtete der Experte. Zum einen seien Brände an Schulen eine Seltenheit, zum anderen seien Schulkinder im Ernstfall wach und vital.

Im Gemeinderat herrschte Einigkeit darüber, dass der Fachmann umgehend ein Brandschutzkonzept zur brandschutztechnischen Ertüchtigung des Grundschulgebäudes und des Fachklassenbaus erstellen sollte. Die Ausgaben von knapp 16 000 Euro wurden als außerplanmäßige Ausgaben in den Haushalt eingestellt.