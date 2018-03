Grundschüler lassen sich von Oper bezaubern

Die Kinderoper Bravissimo aus Thüringen ist mit der kindgerechten Interpretation von Mozarts Zauberflöte in der Veringenstädter Grundschule zu Gast gewesen. Auch die Feldhauser Grundschüler mit der Außenklasse waren dabei, ebenso die Vorschüler des Kindergartens. In der einstündigen Darbietung verzauberten die Schauspieler die Schüler von der Alb mit der eigenwilligen Interpretation der Oper.

Auf der Suche nach einem besonderen Event für ihre Schüler, der Erlös aus dem Schulfest im vergangenen Jahr sollte den Schülern direkt zu Gute kommen, hatte die kommissarische Schulleiterin Waltraud Mauz die Idee der Kinderoper. Das Ensemble wurde ihr von einer befreundeten Schule empfohlen. Es ist zudem die einzige Künstlergruppe, die ausschließlich mit studierten Sängern auftritt. So kamen alle Grundschüler und die Vorschulkinder sowie einige Eltern, die sich Zeit für die Oper nahmen, in den Genuss, das Meisterwerk Mozarts in kindgerecht angepasster Form kennenzulernen.

Beginnend mit dem auf die Bühne stolpernden Vogelfänger Papageno, der die Arie „Der Vogelfänger bin ich ja“ sang und die Kinder ganz erstaunt fragte, wo sie denn alle plötzlich herkämen. Überhaupt gab Papageno die ganze Inszenierung hindurch den Spaßvogel, sehr zur Freude der Kinder. Das einstündige Schauspiel vom Königssohn Tamino, von Pamina und ihrer Mutter, der Königin der Nacht, dem Vogelfänger Papageno und dem bösen Priester Sarastro wurde sehr unterhaltsam aufgeführt, die humorvoll eingebauten Elemente lockerten das Stück auf.

Das Ziel, den Schülern die Schwellenangst vor dem fremden Genre „Oper“ zu nehmen, gelang sehr gut. Auch das überraschende Ende, das entgegen Mozarts Werk Papageno und Pamina als Paar hervorbringt, sorgte für Erheiterung. Zum Abschluss gab es einen großen gemeinschaftlichen Auftritt auf der Bühne mit den als Tieren verkleideten Schülern.