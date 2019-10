Gemeinderat legt Preise für gewerbliche Glasfaser-Anschlüsse in Veringendorf fest

Der Gemeinderat Veringenstadt hat in seiner jüngsten Sitzung die Preise für gewerbliche Glasfaser-Anschlüsse ans Internet in Veringendorf festgelegt: Bis zu einer Länge von acht Metern werden 1904 Euro brutto fällig. Jeder weitere Laufmeter kostet, je nach Oberfläche und baulicher Leistung, zwischen 23,80 und 178,50 Euro.

Mit dem Teilort Veringendorf hat sich die Stadt Veringenstadt der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) angeschlossen. „Veringenstadt und Hermentingen sind bereits gut aufgestellt und versorgt“, sagte Bürgermeister Armin Christ im Gemeinderat. Im Zuge der Verlegung eines Nahwärmenetzes in Veringendorf konnte durch die BLS gleich ein Glasfasernetz mit verlegt werden.

Ans Nahwärmenetz mit der Abwärme der Biogasanlage sind in Veringendorf 70 Häuser angeschlossen. Mehr als 40 dieser Immobilienbesitzer hätten bereits einen Hausanschlussvertrag für Glasfaser abgeschlossen, berichtete Christ. Die Gebühr für diesen privaten Hausanschluss legte die BLS einheitlich auf 952 Euro fest. Für Gewerbetreibende jedoch entscheidet jede Gemeinde selbst über die Höhe der Gebühr.

Die Möglichkeit für Gewerbetreibende ist das Andocken ans verlegte Glasfasernetz über einen Kabelverzweiger. Man habe sich an Erfahrungswerten anderer Gemeinden orientiert, erläuterte Armin Christ bei der Vorstellung und Beratung zum Thema. Für Gewerbetreibende in Veringendorf wird der Glasfaser- Anschlusspreis doppelt so hoch wie für Privatpersonen sein (1904 Euro) und beinhaltet die Anschlusslänge bis zu acht Meter ab dem Übergangpunkt von der Hauptleitung. Was darüber hinaus geht, wird je nach Aufwand abgerechnet – bis hin zur Spitzabrechnung.

Grundsätzlich entscheide immer der Gemeinderat, ob, wann und wo Glasfaseranschlüsse verlegt werden, so der einstimmige Beschluss des Gremiums in seiner Sitzung in der vergangenen Woche.