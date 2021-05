Gemeinderat bringt Erweiterung der Kindervilla in Veringendorf auf den Weg

Zwei wichtige Entscheidungen sind in der Sitzung des Gemeinderats Veringenstadt am Freitagabend gefällt worden. Zum einen wurde die Planung zum Erweiterungsumbau in konventioneller Bauweise der Kindervilla Veringendorf auf den Weg gebracht. Zum anderen vergab das Gremium die Arbeiten an den Außenanlagen der Kindertagesstätte Deutstetten.

Hauptamtsleiterin Lisa Arnold gab einen Überblick über die Situation in den beiden städtischen Kindergärten. Demnach sind die Erweiterungsarbeiten in Deutstetten nahezu abgeschlossen. Lediglich die Anlage der Außenarbeiten steht noch an. Architekt Jürgen Gaiser vom beauftragten Büro Planquadrat stellte dem Gemeinderat die Variante der Außengestaltung vor, die in enger Absprache mit den Erzieherinnen und dem Kindergartenausschuss erarbeitet wurde.

Wegen der Hanglage war es wichtig, die Fläche bestmöglich zu nutzen, viele Funktionen und Spielmöglichkeiten anzubieten und in Terrassenform anzuordnen. Der Sandkasten wird direkt vor der großen Glasschiebetür platziert. Gemeinderätin Jutta Schmid-Glöckler fragte, ob die Kinder dann nicht den Sand überall im Gebäude verteilen würden. Gaiser aber erklärte, dass die Trennung durch die Stufe diese Gefahr minimiere. Zudem würden Rituale und Laufwege den Zugang zum Sandkasten vorgeben.

Monika Schultz war es wichtig, dass die Wünsche der Erzieherinnen berücksichtigt werden. Schließlich müssten diese täglich mit den Gegebenheiten umgehen. Jürgen Gaiser betonte daraufhin noch einmal die enge Zusammenarbeit mit dem Kindergarten.

Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Firma Timberman aus Bitz mit der Gestaltung der Außenanlagen zum Preis von 78 000 Euro. „Ende Juni werden wir den Kindergarten komplett übergeben können“, sagte Architekt Gaiser zum zeitlichen Ablauf.

Bei der Diskussion zu den Umbau- und Erweiterungsarbeiten der Kindervilla St. Michael kristallisierte sich in einem ganztägigen Workshop heraus, dass der Kindergarten in konventioneller Bauweise erweitert werden soll. Die in Erwägung gezogene Wohncontainerlösung, die aus dem Gemeinderat vorgeschlagen wurde, wäre als Übergangslösung tragbar. In Veringendorf aber herrscht schon lange Platzmangel, der sich inzwischen weiter verschärft hat, und im Bestandsgebäude stehen ebenfalls Umbaumaßnahmen an. Auch wegen der anschließenden Zusammenführung der Räume wurde die Containerlösung nach Abwägung sämtlicher Argumente nicht weiter verfolgt.

Damit waren mehrere Räte nicht einverstanden. Christian Lehmann, Thomas Schenzle und Nadine Teufel wollten eine finanzielle Gegenüberstellung der beiden Varianten. Bürgermeister Armin Christ erklärte, dass diese aber nicht Bestandteil des Workshops war, sondern die grundsätzliche Beleuchtung, welche die beste Variante für die Kindervilla ist.

Im Haushalt sind 300 000 Euro für die Maßnahme vorgesehen. Jürgen Gaiser erklärte, dass er keine konkreten Zahlen nennen könne, ohne eine vorherige genaue Planung beider Varianten erstellt zu haben, wofür er aber nicht beauftragt sei. Mit der Anschaffung beispielsweise von Flying Spaces, wie sie Christian Lehmann und Thomas Schenzle vorschlugen, sei noch keine Planung und Kostenberechnung möglich. Der Fachmann stellte aber klar, dass die Maßnahme sehr komplex sei und der Kindergarten vermutlich auch für einige Zeit geschlossen werden müsse.

Alle anderen Räte positionierten sich deutlich für die Ausführung in konventioneller Bauweise und auch für das Büro Planquadrat, das von Gemeinderat Siegfried Hagg als Architekturbüro des Vertrauens bezeichnet wurde. Corinna Pfister, die als Teilnehmerin des Workshops die Gelegenheit zur Besichtigung der Kindertagesstätte Deutstetten genutzt hatte, sprach das Schlusswort: „Ich würde mir für Veringendorf die gleich tolle Einrichtung wünschen wie sie in Veringenstadt entstanden ist.“ Und so wurde am Ende mehrheitlich der Umbau in konventioneller Bauweise auf den Weg gebracht.