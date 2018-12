Fußballer machen ein vergrößertes kulinarisches Angebot

Der Fußballverein Veringenstadt hat zur zweiten Auflage des Adventszaubers im Engelhof eingeladen. Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm, schöne Stände mit überwiegend selbst gefertigten Accessoires, Glühwein, Punsch und wärmende Suppen luden zum Verweilen ein.

Martin Stadler vom Vorstandsteam des Veringenstädter Fußballvereins begrüßte die Besucher zum adventlichen Zauber, der musikalisch von den Kindern der Kindertagesstätte Deutstetten auf der Bühne eröffnet wurde. Die Besucher trafen sich im Engelhof, um gemeinsam den dritten Advent am Feuerkorb oder an den Stehtischen, bestehend aus aufgestapelten Paletten, einzuläuten. Der Kindergarten, der Schulförderverein und regionale Aussteller lockten mit kreativen und handwerklich hergestellten Artikeln. Das schöne Marktangebot reichte vom Likör über die Marmelade bis hin zum Unikat des Solitaire Spiels, Lederartikel oder Babybekleidung, um nur einen kleinen Teil zu nennen.

Für die reichhaltige Verpflegung sorgte der Fußballverein, der mit Pulled Pork, Pommes, Gulasch- und Kartoffelsuppe ein deutlich größeres kulinarisches Angebot als im ersten Jahr hatte. Auch die Freunde vom süßen Genuss kamen beim Kindergarten mit Waffeln auf ihre Kosten.

Seit diesem Sommer gibt es den 14-er Rat der Stadt, ein vom Landkreis unterstütztes Projekt der Jugendbeteiligung an der Kommunalpolitik. Fünf junge Damen boten bei ihrem Stand leckere frittierte Apfelküchle an und waren ganz besonders emsig, da sie ihrem großen Wunsch, einen eigenen Jugendraum einzurichten, durch diese finanzielle Unterstützung ein Stück näher kommen werden, erklärten sie.

Auf der Bühne gab es laufend Auftritte, der Schülerchor, die Stadtkapelle und der Gospelchor „Living Voices“ sorgten für stimmungsvolle adventliche Atmosphäre.

Beim Flohmarkt zugunsten der Flüchtlingshilfe, der federführend von Bettina Letsch vom Helferkreis organisiert wurde, gab es dank großzügiger Spenden ebenfalls schöne Artikel zu erwerben, beispielsweise eine beleuchtete, bauchige Ölkaraffe. Natürlich stand auch der Besuch vom Nikolaus an, dem die Kinder mit großen, manchmal verängstigten Augen entgegenfieberten. Abschließend gab es bei der Tombola des Fußballvereins, bei dem von jedem Los 0,50 Euro an die DKMS gespendet wurden, tolle Preise zu gewinnen. Die Vorstände Georg Hein und Martin Stadler bedankten sich ausdrücklich bei den zahlreichen Sponsoren, die diese Gewinne dank ihrer Spende ermöglichten. So gab es als Hauptgewinn zwei Karten zum Bundesligaspiel in der Allianz Arena in München zu gewinnen, aber auch Massage-, Tank-, Reifen- oder Friseurgutscheine wurden verlost.