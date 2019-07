Frischzellenkur für den Veringer Gemeinderat

Mit der Kommunalwahl am 26. Mai hat der Gemeinderat Veringenstadt ein deutlich jüngeres Gesicht bekommen: Das Durchschnittsalter der Mitglieder sinkt von 55,5 auf 47 Jahre. Jüngste Gemeinderätin ist die 26-jährige Nadine Natterer. Überhaupt hat sich der Frauenanteil mehr als verdoppelt: Statt zwei sitzen in Zukunft fünf Frauen im Rat. Am Donnerstag kam das Gremium zu seiner ersten Sitzung zusammen.

Mit den jüngeren Mitgliedern ändern sich auch die Vorstellungen von den Arbeitsbedingungen. So wünschen sich die Räte digitale Unterlagen für ihre Tablet-PCs statt stapelweise Papier. Die Sitzungen sollen auf Freitag verlegt werden, damit auch diejenigen daran teilnehmen können, die unter der Woche beruflich unterwegs sind. Außerdem wurde gefragt, ob eine Teilnahme per Skype möglich ist, wenn man aus beruflichen Gründen nicht vor Ort ist. Bürgermeister Armin Christ versprach, dieses Anliegen zu prüfen.

Sechs neue Mitglieder

Neu in den Gemeinderat eingezogen sind Nadine Natterer, Thomas Schenzle, Monika Schultz, Christian Strigel, Corinna Pfister und Christian Lehmann. Armin Christ dankte ihnen und ihren Mitstreitern, dass sie sich der Verantwortung stellen. „Sie repräsentieren die Stadt“, sagte er. „Sie werden künftig von den Bürgern angesprochen werden.“ Christ forderte das Gremium dazu auf, sich aktiv einzubringen, Ideen vorzulegen sowie sachlich und konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Zu den ersten Aufgaben des neuen Gemeinderats zählte die Wahl dreier ehrenamtlicher Bürgermeisterstellvertreter sowie der vom jeweiligen Ortschaftsrat vorgeschlagenen Ortsvorsteher. Zu Bürgermeisterstellvertretern wurden Max Füß, Herbert Holzmann und Corinna Pfister gewählt. In Veringendorf löst Michael Witte den bisherigen Ortsvorsteher Josef Haug ab, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Wittes Stellvertreterin ist Andrea Topler. Ortsvorsteher von Hermentingen bleibt Peter Knaus, sein Stellvertreter ist Thomas Haug.

Armin Christ fasste zusammen, mit welchen Themen sich der neue Gemeinderat in den nächsten fünf Jahren befassen wird. Diese reichen vom Friedhof und der Windkraft über den Breitband-Ausbau und die Erschließung von Bauplätzen bis hin zum Erhalt der Infrastruktur. Auch mit dem Wohnen im Alter und dem Neubau der Festhalle werden sich die Räte auseinandersetzen.

In der letzten Sitzung des bisherigen Gemeinderats hatte der Bürgermeister außerdem auf bereits Geleistetes zurückgeblickt. Die Stadtsanierung sei erfolgreich verlaufen, das historische Quartier „Tirol“ sei richtig gut geworden, sagte Christ. 21 Parkplätze in der Stadt stärkten die Infrastruktur. Die Wasserversorgung wurde neu konzeptioniert und aufgerüstet. Die neue Weihnachtsbeleuchtung werde sehr gelobt. Die Bergschule ist saniert und als Festsaal eingerichtet. Die Sanierung der Veringer Hütte sei unterstützt worden und am Hochwasserschutz bleibe man dran. In Veringendorf sei ein kleines Baugebiet entstanden, die Nahwärme aufgebaut und die Breitbandversorgung vorangetrieben worden. Dem Rat dankte Armin Christ für die gute Zusammenarbeit. „Manchmal hat es gerappelt, aber das gehört dazu“, sagte er. Insgesamt sei die Arbeitsatmosphäre gut gewesen und das habe ihn gefreut.

Ehrung für langjährige Räte

Armin Christ nutzte die Gelegenheit auch, um langjährige Gemeinderäte zu ehren. Peter Knaus ist seit 30 Jahren Stadtrat und seit fünf Jahren Ortsvorsteher. Er habe immer das Gesamte im Blick gehabt, als Ortsvorsteher sei er um den Erhalt des Friedens in Hermentingen bemüht, sagte Christ. Siegfried Hagg wurde für 20 Jahre im Stadtrat geehrt. Er habe das Gremium vor manchem Beschluss bewahrt, der problematisch geworden wäre, sagte der Bürgermeister. Josef Haug ehrte er für 30 Jahre im Ortschaftsrat und 20 Jahre als Ortsvorsteher. Man habe immer auf Augenhöhe zusammengearbeitet und geschaut, was machbar ist.

Mit Lobes- und Dankesworten verabschiedete sich Armin Christ von den scheidenden Gemeinderäten Harald Branz, Michael Holdenried, Roland Fink, Werner Hein, Rupert Steinhart und Reinhold Heberle. diese letzte Sitzung.