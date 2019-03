„Freie Liste“ tritt in Veringenstadt mit 14 Kandidaten an

Einen kompletten Wahlvorschlag mit 14 Kandidaten hat die „Freie Liste“ zur Gemeinderatswahl in Veringenstadt eingereicht.

Einig waren sich die drei Initiatoren Michael Witte, Andreas Stauß und Siegfried Hagg darin, dass das aktuelle Wahlsystem der Listenwahl für Städte in der Größenordnung von Veringenstadt nicht optimal ist. So sieht das Verfahren vor, dass ein Wahlvorschlag maximal so viele Bewerber enthalten darf, wie Gemeinderäte zu wählen sind. Bei Städten und Gemeinden mit bis zu 3000 Einwohnern sind auch Wahlvorschläge mit bis zu doppelt so vielen Bewerbern wie Gemeinderäten möglich. Diese Neuerung gilt aber nicht für Kommunen, in denen nach der unechten Teilortswahl gewählt wird – und das ist in Veringenstadt der Fall.

Dort sind genau neun Gemeinderäte für den Kernort Veringenstadt vorgesehen. Hinzu kommen drei Gemeinderäte für den Stadtteil Veringendorf und zwei Gemeinderäte für Hermentingen. Bei zehn oder mehr Bewerbern aus der Kernstadt bedeutet das, dass wie bei den Wahlen 2014 mindestens zwei Wahlvorschläge aufgestellt werden müssen, bei denen dann die Anzahl der Stimmen der Liste über die Verteilung der Sitze entscheidet.

In der aktuellen Wahlperiode sind von beiden Wahlvorschlägen („Freie Liste“ und „Unabhängige Liste“) jeweils sieben Mitglieder im Gemeinderat vertreten. Von der „Freien Liste“ treten Michael Holdenried und Rupert Steinhart nicht erneut an. Max Füss, Siegfried Hagg, Andreas Stauß sowie Andrea Topler und Michael Witte aus Veringendorf hingegen kandidieren auch bei der Kommunalwahl am 26. Mai.

„Kandidaten zu finden, war alles andere als einfach“, sagt Andreas Stauß. Vor allem sei es schwierig gewesen, junge Frauen zu einer Kandidatur zu bewegen. Jüngste Bewerberin ist die 26-jährige Sozialarbeiterin Nadine Natterer.

Drei junge Neulinge

„Verantwortung zu übernehmen, ist heute nicht mehr selbstverständlich“, sagt Siegfried Hagg. „Viele haben schon in Vereinen verantwortungsvolle Aufgaben übernommen und möchten daher nicht noch weitere ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen.“ Auch deshalb sei er stolz darauf, dass drei Neulinge auf der Bewerberliste nur knapp über 30 Jahre alt sind: Christian Lehmann, Thomas Schenzle und Christian Strigel. Mit Monika Schultz und Arnold Uttenweiler sind zwei weitere neue, in der Stadt aber nicht unbekannte Gesichter auf der Bewerberliste zu finden.

Für den Stadtteil Veringendorf ist Michael Witte froh, zumindest drei Kandidaten gefunden zu haben. „In den Stadtteilen müssen ja zusätzlich noch mindestens fünf Bewerber für den Ortschaftsrat gefunden werden“, sagt er. Weil Rupert Steinhart nach 20 Jahren Mitgliedschaft im Gemeinderat nicht mehr antritt, ergänzt die 32-jährige Finanzbeamtin Corinna Pfister die Liste um Michael Witte und Andrea Topler im Stadtteil Veringendorf.

Im Stadtteil Hermentingen möchten sich die beiden aktuell im Gremium vertretenen Ratsmitglieder Peter Knaus und Herbert Holzmann erneut dem Votum der Wähler stellen. Sie standen bisher auf der Liste „Unabhängige Bürger“. Wichtig ist es allen Bewerbern aus den Stadtteilen, dass sie im Gemeinderat nicht nur die Interessen des jeweiligen Stadtteils vertreten, sondern bei Entscheidungen immer auch das Interesse der Gesamtstadt im Auge haben.

Auch Gemeinderätin Jutta Schmid-Glöckler hat sich für eine „Unabhängige Liste“ auf Kandidatensuche begeben – diese dauert allerdings noch an.