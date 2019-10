Frauen gestalten Erntealtar für die Kirche Maria Deutstetten

Zahlreiche fleißige Frauenhände haben einen Erntealtar in der Wallfahrskirche Maria Deutstetten in Veringenstadt geschaffen.

Allein das Bild bedarf drei Tage Arbeit, bis es gestaltet und fertiggestellt ist. Zahlreiche Früchte, Obst, Wurst, Getreide, Trauben und Früchte der Felder wurden zu einem schönen Altar zusammengestellt. In einem feierlichen Gottesdienst wurden die Früchte dem Herrgott geweiht und ihm für eine gute Ernte gedankt. Auf dem Seitenaltar stehen Tüten mit Obst, die nach dem Gottesdienst an alte und gehbehinderte Menschen verteilt werden. So können diese den Segen der Kirche erfahren.