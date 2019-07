Förderverein der Alb-Lauchert-Schule in Veringenstadt hat ein neues Vorstandsteam

Die Hauptversammlung des Schulfördervereins der Alb-Lauchert-Schule in Veringenstadt ist von Wahlen und Wechsel in der Vorstandschaft geprägt worden. Daniela Steinhart gab ihr Amt weiter an die neue erste Vorsitzende Bettina Windmüller, zweite Vorsitzende ist Nicole Gaiser.

Mit einem Rückblick auf die vergangenen vier Jahre und der intensiven Vereinsarbeit benannte Vorsitzende Daniela Steinhart die wesentlichen Stationen, Aktivitäten und Geschehnisse der Amtszeit. Bei den Anschaffungen nannte sie beispielsweise den wertvollen Kühlschrank für das Schulobst, Cajones (Rhytmusboxen für den Musikunterricht), Lernmaterialien für den Freiarbeitsunterricht, Legosteine für die Schulbetreuung sowie Schul T-Shirts.

Im AG-Bereich konnte einmalig eine Zumba-AG angeboten werden, die Kinder-Yoga-AG ist mittlerweile ein fester Bestandteil des AG-Schulkalenders, ebenso die Näh-AG und einige Erlebnispädagogik-Veranstaltungen.

Ein Highlight waren die Projekttage mit einer Museumspädagogin, die für jede Klasse ein künstlerisches Thema vorbereitet hatte. Jährlich zum Schuljahresende wurde für die Schüler die Endlich-Ferien-Party ins Leben gerufen, in welcher man zu fetziger Discomusik seine Zeugnisnoten feiern oder auch vergessen konnte.

Weiterhin unterstützt der Förderverein das Sommerferienprogramm der Stadt Veringenstadt und ist fester Teilnehmer des Veringer Adventszaubers.

Das Logo und der Flyer des Fördervereins wurden komplett neu gestaltet, zudem wurde die Datenschutzverordnung in die Satzung aufgenommen und die Beitrittserklärung entsprechend aktualisiert. Nicht zuletzt unterstützte der Förderverein die Stadt Veringenstadt in der „Lehrersuche“ wesentlich und gestaltete die Stellenanzeige mit Bild und Text.