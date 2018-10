Erste Ladestation für E-Bikes im Laucherttal hat eröffnet

Der Engelhof in Veringenstadt ist mit der Errichtung der Ladestation für E-Bikes nun endgültig fertig gestellt. Es ist die erste freie Ladestation für E-Bikes, die im Laucherttal errichtet wurde.

Im März diesen Jahres wurde die Ladestation für Autos auf dem neu gestalteten Engelhof ihrer Bestimmung übergeben. Diese werde auch in Anspruch genommen, erklärt Bürgermeister Armin Christ. Er könne das sehen, weil die Aufladungen der Autos bei der Stadt registriert und abgerechnet würden. Zudem ist in dem Bereich der Ladesäule auch freies WLAN verfügbar. Schon bei den Planungen für die Engelhofgestaltung regte Mona Straub, Verwaltungsfachangestellte im Rathaus, an, dann doch auch eine Ladesäule für E-Bikes zu installieren. Diese Idee wurde von der Verwaltung und vom Gemeinderat positiv aufgenommen. Die Kosten von insgesamt 9000 Euro, die für die E-Ladestation anfallen, wurden in der finanziellen Gesamtkonzeption der Sanierungsmaßnahme mit aufgenommen.

Bürgermeister Armin Christ ist sich sicher, dass die Ladesäule in Anspruch genommen wird, da der offizielle Radweg durch das Städtle und somit direkt am Engelhof vorbei führt. „Es ist überall hügelig auf der Alb, da ist der Akku schneller leer als erwünscht", meinte der Bürgermeister, „und solange der Akku lädt, kann man einen Kaffee trinken gehen.“ Andreas Miller und Stanislav Ploch vom Veringenstädter Fitnessverein kamen gleich vorbei, um die Ladestation zu testen. Der lästige Schlüssel zum Öffnen der Station fällt weg, wer laden will, erstellt sich einen PIN und der Ladeschacht öffnet sich. „Funktioniert und lädt“, sagte Andreas Miller.

Die beiden Vorsitzenden des Vereins können sich gut vorstellen, dass künftig so manch ein Mitglied mit dem E-Bike zum Fitnessverein kommt und während der Trainingszeit den Akku des E-Bikes laden lässt.

