Erlös des Benefizkonzerts geht an Hannas Familie

Mit einer weiteren Benefizveranstaltung konnte erneut das schwere Schicksal der zweijährigen Hanna Ahrens mit einer großen finanziellen Unterstützung, die beim Benefizkonzert in Veringenstadt zusammen gekommen war, etwas gelindert werden. „Die Familie darf nicht auch noch in finanzielle Schieflage geraten“, sagte Alexandra Hepp, die als Verwalterin der Spendenkontos die schwierige Situation erläuterte.

Am Schicksal der an Leukämie erkrankten Hanna herrscht große Anteilnahme in Veringenstadt und in der ganzen Umgebung. So auch beim Veringenstädter Gospelchor „Living Voices“. Chormitglied Gerlinde Danner kam bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die rührige Evi Clus, welche im September im Grafensaal der Bergschule stattfand, auf die Idee des Konzertes.

Idee einer Benefizveranstaltung stößt auf offene Ohren

Damals umrahmte der Gospelchor die Feier, und Ferdi Riester und seine Damen der Comedytruppe „die schrillen Fehlaperlen“ waren als langjährige Weggefährten von Evi Clus zu Gast bei der Verleihung.

Mit ihrer Idee einer Benefizveranstaltung stieß Gerlinde Danner, sowohl bei den Chormitgliedern, als auch bei den Fehlaperlen auf offene Ohren – so begann die Organisation des Abends. Mit den schrillen Fehlaperlen kann man eigentlich gar nichts falsch machen, denn ein Auftritt von Ferdi und seinen Perlen ist Comedy vom Feinsten und der Abend ist garantiert genial. Entsprechend schnell war der Abend ausverkauft, sehr zur Freude der Organisatoren.

Und die Gäste wurden nicht enttäuscht, denn der Gospelchor mit seinem Chorleiter Anton Roggenstein und die Comedytruppe lieferten im halbstündigen Wechsel klasse Auftritte, welche das Publikum mitriss und entsprechend mit Beifall honoriert wurde.

Der Gospelchor als auch die schrillen Fehalperlen schafften es, ihre Freude am Singen auf das Publikum zu übertragen und für konstant allerbeste Unterhaltung und gute Stimmung zu sorgen.

Dabei kamen die Gäste sogar noch in den Genuss, gleich mehrere neue Stücke der Fehlaperlen zu hören, die erstmals vor großem Publikum vorgetragen wurden. „Sapperlot“ und „Heimat“ beispielsweise gehörten dazu und kamen großartig an. Zum fulminanten Finale wurde der Klassiker der Fehlaperlen „Aber mir roichts“ zusammen mit dem Gospelchor gesungen, und zahlreiche Fans der Fehlperlen stimmten mit ein. Die Fehlaperlen verzichteten auf Gage, der Gospelchor zauberte ein sehr leckeres Buffet und auch der bewirtende Narrenverein spendete den kompletten Erlös für Hanna, sodass das Spendenkonto um mehrere tausend Euro gewachsen ist.