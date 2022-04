Eine Wohnung für den Wiedehopf

Bereits im vergangenen Jahr hat Hermann Bantle unweit der Lieshöfe oberhalb von Veringenstadt bei der Feldarbeit vom Traktor aus mehrfach einen Wiedehopf beobachten können. Nachdem er auch in diesem Jahr schon vor Ostern erneut ein Exemplar dieses sehr seltenen Zugvogels, der vom NABU zum Vogel des Jahres 2022 gekürt wurde, direkt vor seinem Gehöft zu Gesicht bekam, hat er umgehend die Harthauser Vogelfreunde über seine Beobachtungen informiert.

Ob es sich dabei lediglich um einzelne Durchzügler auf ihrer Rückreise aus den afrikanischen Überwinterungsgbieten handelt oder um Vögel, die ein neues Revier suchen, ist derzeit noch unbekannt. Erfahrungen mit der Ansiedlung des Wiedehopfs gibt es vor allem rund um den Kaiserstuhl, wo landesweit die meisten Brutstellen dieser wärmeliebenden Vögel in den dortigen Weinbergen nachgewiesen sind. Von dort ist bekannt, dass der Wiedehopf gerne in Baumhöhlen alter Obstbäume brütet. Doch da er diese immer seltener findet, schreitet er zunehmend auch in geeigneten Nistkästen zur Brut.

Harald Bantle, der zusammen mit seinen Eltern im Nebenerwerb eine Bio-Landwirtschaft auf den Lieshöfen betreibt, hat von den Harthauser Vogelfreunden einen Bauplan für einen passenden Wiedehopfkasten erhalten und sich sofort ans Werk gemacht.

Vor Kurzem nun konnte der Nistkasten in einem landwirtschaftlich nicht mehr genutzten, ruhigen Areal aufgehängt werden. Erfahrungen des NABU zeigten, dass Wiedehopf-Paare bei ihrer Wohnungssuche nicht wie etwa Stare oder Turmfalken auf hochgelegene Nistplätze stehen, sondern Bruthöhlen in niedriger Höhe bevorzugen. Dabei sind diese Vögel dennoch sehr wehrhaft und können sogar Marder oder Wiesel in die Flucht schlagen, indem die Wiedehopf-Jungvögel jeden Eindringling mit ihrem ätzend, übelriechenden Kot bespritzen.

Ob der Vogel des Jahres, der nahezu ausschließlich auf größere Insekten wie Käfer, Spinnen oder Maulwurfsgrillen angewiesen ist, schon in diesem Jahr das Wohnangebot auf der Albhochfläche akzeptiert, bleibt fraglich. Aus Ansiedlungsprogrammen für den Wiedehopf in deutlich milderen Gegenden weiß man, dass diese anspruchsvollen Vögel oftmals erst nach Jahren eine künstliche Kinderstube annehmen, sofern das gesamte Umfeld stimmt.

Sollte die Erwärmung des Klimas allerdings weiter fortschreiten, ist wohl nicht mehr auszuschließen, dass der vom Aussterben bedrohte Wiedehopf auch auf der Alb geeignete Bruthabitate findet.