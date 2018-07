Ehemalige Dorfschule wird generalsaniert

Der Veringenstädter Gemeinderat hat in seiner Sitzung eine umfassende Konzeption zur Generalsanierung der alten Schule in Veringendorf mit Gesamtkosten von 360 000 Euro auf den Weg gebracht. Vom Preisgeld aus dem Ideenwettbewerb „Quartier 2020“ sollen 50 000 Euro in die Renovierung fließen, vorbehaltlich der Zusage von Leader-Fördermitteln verbleibt der städtische Eigenanteil weit über 100 000 Euro. Beim staatlichen Schulamt wird zudem die Schließung des stillgelegten Schulstandortes beantragt.

Bürgermeister Armin Christ führte in die Materie ein, die vor drei Jahren mit dem Generationenworkshop begann und aus der sich die Impulsgruppe „Veringen trifft sich“ entwickelt hat. Seit zwei Jahren hat sich die alte Schule in Veringendorf (die Stilllegung als Grundschule war vor zehn Jahren) aufgrund der rührigen Impulsgruppe zu einem Dorfmittelpunkt und Identifikationsort für alle Generationen entwickelt.

65 000 Euro Preisgeld bei Ideenwettbewerb gewonnen

Zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen wie Theateraufführungen, ein regelmäßiger Stammtisch mit Rahmen- und Besichtigungsprogramm, Seniorentreffs oder ein Tanzkurs finden in der alten Schule statt. Ein Höhepunkt war die gemeinsame Silvesterfeier, 150 Bürger im Alter von zwei bis 92 Jahren begrüßten gemeinsam das neue Jahr.

Im Jahr 2017 erfolgte die Bewerbung beim Ideenwettbewerb „Quartier 2020“ beim Landesministerium. Die damalige Gemeinwesensarbeiterin Johanna Benz-Spies bereitete die umfangreiche Bewerbung gemeinsam mit der Impulsgruppe vor. Das Konzept wurde ausgewählt und erhielt den Preisgeldzuschlag mit der Förderung von 65 000 Euro. Davon sollen nun 50 000 Euro in die grundlegende Sanierung fließen. Durch zwei Architekturbüros wurde die alte Schule begutachtet und der Kostenvoranschlag für die Renovierung von 360 000 Euro erstellt.

Michael Witte von der Impulsgruppe „Veringen trifft sich“, der auch Vorstandsmitglied des Trägervereins Mehrgenerationenhaus ist, erläuterte dem Gremium die notwendigen Maßnahmen. Der ursprüngliche Charakter des Gebäudes soll von außen erhalten bleiben, betonte Witte. Strom, Wasser, Heizung, Fenster, Dämmung, Küche und Sanitär sollen erneuert werden. Zwei unabhängige Architekturbüros ermittelten Kosten von 360 000 Euro. Dank vieler kompetenter, handwerklich versierter Unterstützer von „Veringen trifft sich“ werden mindestens 2000 ehrenamtliche Stunden in Eigenleistung die Kosten reduzieren, führte Michael Witte aus. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben grundsätzlich zu und lobte die aktive Gruppe.

Verwaltung hofft auf möglichst hohe Leader-Förderung

Das Gebäude verbleibt im städtischen Besitz und wird an den Trägerverein langfristig verpachtet. Um die maximale Leader Förderung zu erhalten, wird die Beantragung der Fördermittel sehr zeitnah über den Trägerverein Mehrgenerationenhaus erfolgen. Die Sanierung soll spätestens im Jahr 2021 abgeschlossen sein. Als Stützpunkt für die Nachbarschaftshilfe soll auch im ersten Stock ein Büroraum eingerichtet werden. Diesem stimmte der Gemeinderat zu, ebenso der Finanzierung des Fehlbedarfs unter der Bedingung, dass die übrige Finanzierung (Leader) sicher gestellt ist.