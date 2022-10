Dieseldiebe in der Nacht unterwegs

Auf Dieselkraftstoff hatten es unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Freifläche zwischen der Benzinger Straße und der Bundesstraße 32 abgesehen. Aus einem Traktor schlauchten sie rund 750 Liter Kraftstoff ab und nahmen darüber hinaus einen im näheren Umfeld stehenden, mit800 Litern Diesel gefüllten Container komplett mit. Der Diebstahlschaden wird insgesamt auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Personen, die in der fraglichen Nacht in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/104-0 an die Polizei zu wenden.