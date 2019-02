Die Veringer Frauenfasnet ist gerettet

Stefanie Schultze ist die treibende Kraft des neuen Teams der Frauengemeinschaft zum Fortbestehen der Veringenstädter Frauenfasnet gewesen. Zusammen mit Thekla Miller, Melanie Steinhart, Regina Harrland und Nina Holdenried organisierte sie die nunmehr 39. Frauenfasnet, die am kommenden Freitag, 8. Februar, in der Turn- und Festhalle in Veringenstadt stattfindet.

Das bisherige Team der Frauengemeinschaft hatte bereits im Jahr 2017 angekündigt, die Hauptverantwortung spätestens nach der Frauenfasnet 2018 abzugeben. Simone Rösch, Tanja Baldauf, Tanja Czopiak, Sabine Miller und Annika Holzmann sind als Vorstandsteam der Frauengemeinschaft seit 14 Jahren auch für die Organisation der Frauenfasnet verantwortlich gewesen. Als Vorstandsteam bleiben sie der Frauengemeinschaft erhalten und es ist immer noch genügend Arbeit da, daher bemühten sich die fünf Frauen um die Nachfolge für die Organisation der Frauenfasnet.

Lange Zeit war es im Unklaren, ob auch 2019 wieder eine Frauenfasnet gefeiert wird. Stefanie Schultze ergriff dann im Herbst die Initiative, denn nach 38 Jahren, so kurz vor dem Schwabenalter, sollte nicht Schluss sein mit der Veringer Frauenfasnet. So ergab es sich, dass sich am Ende wieder fünf Frauen fanden, die sich zusammentaten und um die Organisation der 39. Auflage der Frauenfasnet kümmerten. „Es ist reiner Zufall, dass wir wieder fünf Frauen im Orga-Team sind“, sagen die Frauen schmunzelnd, bei der Frage, ob es denn genau fünf Personen sein müssen.

Glücklicherweise hatte auch die bewährte Partyband „Albsound“ frei, und so konnten die Planungen beginnen. Mittlerweile steht das Programm und am Freitag, 8. Februar, soll kräftig gefeiert, gelacht, geschlemmt, getanzt und geschunkelt werden. Einlass in der Veringenstädter Turn- und Festhalle ist um 19 Uhr. Der Eintrittspreis von 8 Euro beinhaltet einen Begrüßungssekt. Für weitere 7 Euro kann sich Frau am reichhaltigen Büfett mit Köstlichkeiten und Süßspeisen bedienen.