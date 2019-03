Die Mitgliederzahl steigt, der Altersdurchschnitt sinkt

Auch unter dem neuen Dirigenten Johannes Bals sieht sich die Stadtkapelle Veringenstadt weiterhin auf einem guten Weg. Wie die Verantwortlichen bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Sportheim berichteten, ist der Verein nicht nur zahlenmäßig gut aufgestellt, sondern zum Beispiel auch beim Altersdurchschnitt. Unter anderem am neuen Jugendleiter Adrian Czeplczauer wird es nun liegen, die Kapelle bei der Nachwuchsarbeit auf Erfolgskurs zu halten.

Wie der Vorsitzende Bernhard Fink bei der Versammlung berichtete, zählt die Stadtkapelle derzeit 104 Mitglieder. „Jeder einzelne ist Teil eines großen Ganzen“, sagte Fink. Der Vorsitzende erinnerte an eine ganz entscheidende Veränderung im vergangenen Jahr: Beim Jahreskonzert im November hatten die Musiker ihren Dirigenten Klaus Czepelczauer verabschiedet – nach 22 Jahren im Amt. Sein Nachfolger ist Johannes Bals, der in Rostock studiert hat und mittlerweile in Laiz wohnt.

Auch der neue Dirigent berichtete bei der Hauptversammlung von einer aufregenden, turbulenten Zeit. Das Jahreskonzert, bei dem ihm der Taktstock weitergereicht worden war, sei sehr emotional gewesen. Mit der Fasnet stand dem neuen Dirigenten dann die nächste Herausforderung bevor – die er aber gut gemeistert habe, wie Bernhard Fink anmerkte. Der Wunsch für dieses Jahr seien zwei neue Musikerinnen oder Musiker. „Jeder ist willkommen!“

Zwei neue Musiker

Zu den Aktivitäten der Kapelle im vergangenen Jahr gehörte unter anderem die Beteiligung am Sommerferienprogramm: 45 Mädchen und Jungen hatten mit großer Freude eigene Instrumente gebastelt. Deshalb will der Verein die Aktion dieses Jahr wiederholen. Bei einer lockeren Probe hatte die Kapelle ein neues Mitglied gewinnen können, insgesamt stießen zwei neue Musiker dazu.

Zu den Höhepunkten dieses Jahres zählte der Musikball in Veringenstadt. Bürgermeister Armin Christ bedankte sich bei der Versammlung am Freitag für die Musik bei seiner Amtseinsetzung, bei der die Stadtkapelle gemeinsam mit der Musikgesellschaft Veringendorf aufgetreten war. Das nahm Christ auch zum Anlass, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu loben. Bernhard Fink gab einen Ausblick auf das weitere Jahr 2019. Außerdem sprach er das Kinderschutzgesetz an, das er als Chance für Ausbilder und Kinder sieht.

„Musik hält jung beziehungsweise verjüngt“, sagte Bernhard Fink und machte darauf aufmerksam, dass das Durchschnittsalter der Stadtkapelle von 31 auf 29 Jahre gesunken ist. „Das präsente Auftreten der Stadtkapelle in Veringenstadt ist wichtig“, sagte Fink und zitiert den Ehrenvorsitzenden Fridolin Heberle: „Eine Gemeinde ohne Musik ist wie eine Kirche ohne Glocken.“

Jugendleiter Christian Heberle, der sein Amt aus Zeitgründen nicht mehr antritt, bedankt sich für die Zusammenarbeit und lobt den Verein für seine engagierte musikalische Früherziehung. Nach sechs Jahren übergibt Heberle sein Amt an Adrian Czeplczauer.

Lob für die Jugendarbeit

Die Jugendkapelle hatte im vergangenen Jahr unter anderem den ökumenischen Gottesdienst an Heiligabend musikalisch gestaltet und ist stolz darauf. „Es ist wichtig, dass die Jugendlichen in unsere Arbeit miteinbezogen werden“, sagte Christian Heberle. Er berichtete von gemeinsamen Aktivitäten wie dem Zelten im vergangenen Sommer und sprach ein großes Lob für die Kinder- und Jugendarbeit aus.

„Christian Heberle hat sechs Jahre mit Herzblut gearbeitet“, sagte Armin Christ. Bernhard Fink lobte die Ausbilder Gudrun Czepelczauer, Reinhold Heberle und Klaus Czepelczauer. „Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert“, sagte er. Adrian Czepelczauer hatte eine Liste über den Probenbesuch angefertigt und beglückwünschte die 14 besten Mitglieder. Diese bekamen vom Vorstand jeweils ein kleines Geschenk.