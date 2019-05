Die Jugendlichen bekommen ihren eigenen Raum

Mehrere Optionen sind auf der Suche nach einer geeigneten Bleibe für die Veringenstädter Jugendlichen im Raum gestanden. Jetzt kristallisierte sich der Musikraum im Untergeschoss der Turnhalle, der von der Rückseite aus zugänglich ist, als die beste Lösung heraus. Einstimmig hat der Gemeinderat der Einrichtung des Jugendraums mit Sonderausgaben in Höhe von 7800 Euro zugestimmt.

Eine Abordnung Jugendlicher aus dem 14-er-Rat und Anni Kramer vom Forum Jugend, Soziales und Prävention, die den jungen Leuten unterstützend zur Seite steht, stellte dem Gremium am Freitag die neueste Idee vor. Sehr überzeugend warben die Jugendlichen für ihren klaren Favoriten, der mit dem Musikraum in der Turnhalle nach vielen Besichtigungen, Gesprächen und Abwägungen anderer Möglichkeiten gefunden worden war. Das Obergeschoss in der Bergschule schied aufgrund enormer Umbaukosten in Höhe von mehr als 30 000 Euro aus, und die beiden kirchlichen Räumlichkeiten im Pfarrheim als auch im Edith-Stein-Haus kamen nach genauerer Analyse ebenfalls nicht mehr in Frage.

Im Pfarrheim, wo schon früher die offene Jugendarbeit beheimatet war, zeigte der Belegungsplan eine sehr hohe Benutzung seitens der Kirche sowie Buchungen des Veranstaltungsraums im Erdgeschoss auf. Die Jugendlichen wären sehr eingeschränkt in ihrem Zugang zu ihrem Raum, da die Seelsorgeeinheit die Nutzung nur in Aussicht stellte, wenn der Veranstaltungsraum nicht vermietet ist.

Pfarrer Hubert Freier, der sich für die Jugendlichen einsetzte, stellte die Räume im Edith-Stein-Haus zur Diskussion. Nach der Besichtigung mit einem Bausachverständigen der Diözese nahm die Seelsorgeeinheit aber wieder Abstand, da enorme Umbaukosten auflaufen würden und zudem der Raum als Archiv für die Seelsorgeeinheit genutzt werden soll.

Jedoch bekommen die Jugendlichen eine nicht genutzte Küchenzeile kostenlos zur Verfügung gestellt. Werner Hein erachtete es als paradox, dass der bisherige Raum im Pfarrheim aufgrund der vielen Hürden nicht mehr in Frage kommt und meinte, man müsse deutlichere Worte mit der kirchlichen Seite sprechen.

Auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die Halle in nicht allzu ferner Zukunft abgerissen werden soll, war Hein erbost. Denn die Umnutzung des Raums in der Halle bedeutet für die Stadt, dass ein Schließsystem mit Transpondern für 3600 Euro angeschafft werden muss, und für Elektroinstallationen und Wasseranschluss 5500 Euro sowie für Schallschutz 500 Euro investiert werden müssen.

Michael Witte berichtete von den Erfahrungswerten in Veringendorf, wo sich der Jugendraum sehr erfolgreich etabliert habe. Max Füß wollte wissen, welcher Termin für den Umzug angedacht sei. „So schnell wie möglich, und wir helfen selbstverständlich beim Herrichten des Raumes und haben auch schon einiges an Inventar“, sagten die motivierten Jugendlichen. „Es ist ein Geben und ein Nehmen“ – Andrea Topler befürwortete die Einrichtung des Jugendraums genauso wie alle anderen Räte.