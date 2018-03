Das Laucherttal bereitet den Weg zur E-Mobilität vor: In diesem Jahr werden die ersten Ladesäulen für Elektroautos in Betrieb genommen. Die Stadt Veringenstadt ist derzeit Vorreiter: Am Donnerstag ist dort die erste Ladesäule vor dem historischen Fachwerk-Rathaus eröffnet worden. Im September will auch die Stadt Gammertingen mit zwei Ladesäulen nachziehen.

57 E-Autos im Norden des Kreises

Derzeit ist die Anzahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge in der Region noch überschaubar: 674 Personenwagen sind im gesamten Landkreis Sigmaringen gemeldet. Davon nur 57Autos in Gammertingen, Veringenstadt, Hettingen und Neufra.

„Im ländlichen Raum, gerade auf der Alb, ist ein anderes Mobilitätsverhalten als in Großstädten beobachtbar“, sagt Professor Wilfried Funk von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, der als Betriebswirt den Markt der E-Mobilität erforscht. „Die täglichen Fahrstrecken sind mit circa 50 Kilometer höher und die Zahl der Fahrzeugeigentümer pro Einwohner ist größer als in Ballungsgebieten“, sagt der Experte. Gerade auf der Alb zeigten sich daher in besonderer Weise die Hürden der Elektromobilität: Autokäufer scheuen die limitierte Reichweite der batteriebetriebenen Autos – und zusätzlich ist die Ladeinfrastruktur noch lückenhafter. „Die Käufer kennen bislang nur den Verbrennungsmotor. Die Urangst der Nutzer ist, dass sie im dunklen Wald nachts liegenbleiben und es keine Ladesäule in der Nähe gibt“, sagt Funk.

Dabei sagt der Experte, sei diese Sorge meist unberechtigt. Gerade auf der Alb wäre es auch für viele Eigenheimbesitzer einfacher, in der eigenen Garage eine Ladestation anzubringen. Mit einer Aufladung über Nacht könne das Auto dann locker am Folgetag bis zu 200 Kilometer weit fahren. Und: „Hybridfahrzeuge als Verbindung von E-Auto und Verbrennungsmotor können die sogenannte Reichweitenangst nehmen, indem ein Verbrennungsmotor die begrenzte Batteriekapazität ausgleicht.“

Mit der ersten öffentlichen Ladesäule in einer Alb-Gemeinde des Landkreises Sigmaringen bemüht sich Veringenstadt, die große Lücke der Ladeinfrastruktur im ländlichen Raum zu schließen. „Mir ist bekannt, dass gerade vieles in Bewegung ist und ich freue mich, dass wir jetzt ganz vorne mit dabei sind“, sagt Bürgermeister Armin Christ. Außerdem hat er beobachtet, dass auch immer mehr Radfahrer „mit eingebautem Rückenwind“ unterwegs seien. „Je mehr sich unser Angebot herumspricht, desto mehr nutzen es vielleicht zu einem Zwischenstopp.“ Seine Stadt will so auch für Reisende attraktiver werden.

Mit Anerkennung beobachtet Manfred Schaller, Geschäftsführer der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung (GEW), die Entwicklung. „Herr Christ ist uns da voraus“, sagt er. In Gammertingen laufen derzeit noch die Förderanträge. Voraussichtlich im September sollen auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße zwei Ladesäulen (darunter auch eine Schnellladesäule) errichtet werden.

Experte Wilfried Funk ist stolz auf diese Entwicklungen: „Elektromobilität sehe ich als eine – im wahrsten Sinne des Wortes – elektrisierende Chance für unsere Region.“ Sie markiere ein „hochaktuelles Leuchtturmprojekt, das klar aufzeigen kann, wie innovativ wir in unserer ländlichen Region sind – auch ohne Nähe zum Silicon Valley.“ Und: „Neue Technologien – also auch Elektromobilität – müssen sich erst am Markt durchsetzen.“ Das aber werde schon bald passieren. „ Erinnern wir uns an das Zitat von Kaiser Wilhelm II. vor mehr als 100 Jahren.“ Der konstatierte damals: „Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“