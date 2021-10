Der sportliche Ehrgeiz steht erst an zweiter Stelle

Eine Woche lang hat es neben dem Pferdehof Sontheim bei den Lieshöfen, oberhalb von Veringenstadt, wie auf einem Campingplatz ausgesehen. Die Kennzeichen der dicht stehenden Wohnmobile und Wohnanhänger verrieten, dass die Teilnehmer der „Alb-Cross“-Veranstaltung aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem Ausland angereist waren. Aus etwa zehn Ländern Europas, zum Beispiel aus Frankreich, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und aus Spanien kamen 120 Hundefreunde mit etwa 200 Hunden auf die Alb, um eine erlebnisreiche Woche mit vielen sportlichen Aktivitäten zu verbringen.

Dazu eingeladen hatte der Verein Dog-Sports and more, der die Veranstaltung zum wiederholten Mal auf der Pferdekoppel der Familie Sontheim ausrichtete. Melanie Steger aus Renningen bei Böblingen ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins und war zusammen mit ihrem Mann Volker Birkenmaier maßgeblich an der Ausrichtung des Wettbewerbs für den Zughundesport beteiligt.

Mit der Zollernalb ist Steger aus ihrer beruflichen Zeit in Winterlingen bestens vertraut und ihr Mann findet das Terrain bei den Lieshöfen „einfach ideal für eine derartige Veranstaltung“, bei der Mensch und Hund in engster Abstimmung sportlich zusammenarbeiten.

Teilnehmerin ist begeistert

Steffi Stumpf kam aus der Oberpfalz auf die Alb. Sie hatte mit ihren drei Hunden bereits mehrfach an der Veranstaltung auf dem idyllischen Platz am Waldrand teilgenommen. Am Ende der Woche war auch sie total begeistert. „Die abwechslungsreiche Alblandschaft und das tolle Programm passten wunderbar zusammen“, schwärmt die passionierte Zughundesportlerin.

An jedem Tag standen verschiedene Herausforderungen auf dem Programm: Laufen mit dem Hund, der in einem speziellen Riemengeschirr den Begleiter auf einem vorgegebenen Parcours beim Crosslauf unterstützt, das Radfahren mit Hundebegleitung an der Zugleine („Bikejöring“) sowie die Disziplin CaniX-Scooter, Rollerfahren mit dem Hund über Stock und Stein auf einer etwa fünf Kilometer langen Strecke – das waren einige der Disziplinen.

Bewegung tut Mensch und Hund gut

Steffi Stumpf nahm nahezu täglich an einer der Veranstaltungen rund um die Lieshöfe teil. Sie macht klar, dass es dabei weniger um den sportlichen Ehrgeiz als vielmehr um den Spaß der Hunde sowie ihrer Besitzer an der Bewegung im Freien gehe. Der Zughundesport, den die meisten Zeitgenossen nur in der Form von Hundeschlittenrennen in schneebedeckter Landschaft kennen, erklärt Steffi Stumpf, tue Hund und Mensch gut. Und wenn dann, wie in den vergangenen Tagen, auch noch das Wetter mitspiele, sei der Spaß für alle perfekt.

Dass der Sport mit Zughunden auch hierzulande immer mehr Anhänger findet, könne man, so Mitorganisator Volker Birkenmaier, auch daran erkennen, dass alle Plätze für den „Alb-Cross“ innerhalb weniger Stunden vergeben waren.