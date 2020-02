Der Nandi berichtet von Missgeschicken und Peinlichkeiten

Mit einem rundum gelungenen Programm und in bester Stimmung haben die Nandis in Veringenstadt ihren traditionellen Bürgerball gefeiert.

Jürgen Wizl, Präsident der Narrenzunft Veringenstadt, zog zusammen mit seinen Zunfträten und der musikalischen Begleitung durch das Fasnetszügle in die Halle ein. Zum Auftakt wurden dann verdiente Mitglieder des Narrenvereins geehrt – mit Orden in Bronze für zehn Jahre, Silber für 15 Jahre, Gold für 20 Jahre und dem Rentnerorden für 25 Jahre. Besonders geehrt wurden Präsident Jürgen Wizl und Vizepräsident Reiner Bosch, die seit 20 Jahren als Zunftrat aktiv sind. Beide wurden zu Ehrenmitgliedern der Narrenzunft ernannt. Die scheidenden Zunfträte Bianca Restle, Raphael Branz, Christian Packheiser und Martin Sauter wurden für ihr jahrelanges Engagement mit einem Geschenkkorb überrascht.

Nach den Ehrungen übernahmen die Putzfrauen Waltraud und Emma (Marianne und Nicole Ahrens) das Mikrofon und führten mit viel Weiber-Geschwätz und Humor durch das Programm. Der Nandi, der das Ortsgeschehen von seiner Brücke aus beobachtet, berichtete von Missgeschicken und Peinlichkeiten der Veringenstädter.

Die Hermentinger Quellbären zeigten bei ihrem Auftritt, dass auch Narren hervorragend fürs Synchronschwimmen geeignet sind. Im Anschluss waren Sockenpuppen zu bestaunen, die durch die Hände der Musiker vom Fasnetszügle zum Leben erweckt, eine unterhaltsame Show darboten.

Mit dem Programmpunkt „Stars aus Pappe“ übernahmen die Baderhexen die Bühne. In einer Büttenrede wurde dargelegt, dass man vor der Eheschließung ganz genau prüfen sollte, wen man sich da zum Manne nimmt. Während der Pause luden „Two and half Band“ zur Stimmungsrunde ein. Weiter ging’s mit Papa Schlumpf und seinen Nandi-Schlümpfen, die im Zuge ihrer Welttournee auch in Veringenstadt Halt machten und dabei so einiges aus ihrem Nandi-Dasein preisgaben.

Dass man als Frau nie das richtige zum Anziehen hat, obwohl der Kleiderschrank aus allen Nähten platzt, erfuhr man von sechs Veringer Frauen. Danach begeisterten die Nachbarn aus Veringendorf mit einem Männerballett und entführten die Zuschauer mit einer Darbietung in den Orient. Zum Schluss zeigten die Zunfträte einen Tanz zum Thema „Baywatch“, bei dem sie weniger mit ihrem tänzerischen Können überzeugten, als vielmehr mit Spaß und Humor. Auch nach dem Programm wurde noch lange weiter gefeiert.