Der Biber macht sich im Büttnautal breit

Ein Biber hat sich bis in das Quellgebiet der Büttnau aufgemacht und dort deutliche Spuren hinterlassen. Nahe am dort noch etwas Wasser führenden Bachlaufs hat er damit begonnen, einige der dort stehenden Bäume zu benagen. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit bis die ersten Bäume fallen werden.

Zumindest im oberen Bereich des engen und noch weitgehend wild belassenen Büttnautales, wo sich die Büttnau derzeit immerhin noch als kleines Rinnsal präsentiert, kann man erkennen, dass es sich um einen kleinen Bach handelt, der nach kurzem Verlauf etwa auf halber Strecke zwischen Veringenstadt und Veringendorf in die Lauchert mündet. Aufgrund lang anhaltender Trockenperioden in den vergangenen Monaten und Jahren gelangt aktuell allerdings so gut wie kein Wasser mehr bis in die Lauchert und das Bachbett liegt weitgehend trocken.

Dennoch hat sich ein Biber aller Wahrscheinlichkeit nach von der Lauchert her, wo er seit Jahren in verschiedenen Abschnitten sehr aktiv ist, bis in das Quellgebiet der Büttnau aufgemacht und dort deutliche Spuren hinterlassen. Ob der Biber dort bleibt und mit den Ästen und Schlamm einen typischen Biberdamm bauen wird, muss allerdings noch abgewartet werden. Mit dem Aufstauen der Wassers soll erreicht werden, dass unregelmäßige Wasserstände ausgeglichen werden und die Eingänge zum Bau immer unter Wasser liegen.

Sollte das dem unter Schutz stehenden Biber dort gelingen, könnten dadurch oberhalb des Dammes weitere kleine Tümpel entstehen, die sich wiederum zu idealen Laichbiotopen für Amphibien wie Frösche oder Kröten entwickeln könnten.