Hat sich noch nie gedreht: Neues Windrad ist trotzdem schon kaputt

Die Rotorblätter des Windrads zwischen Veringenstadt und Inneringen stehen weiterhin still. Grund dafür ist ein Defekt: „Bei der technischen Inbetriebnahme der Windenergieanlage wurde vor ein paar Tagen festgestellt, dass ein technischer Defekt an einem Bauteil vorlag und dieses Bauteil nun ausgetauscht werden muss“, sagt Miriam Teige von EnBW.

Betroffen davon ist ein Trafoteil am Turm des Windrads. Bis wann die Anlage in Betrieb genommen werden kann, ist noch nicht klar. „Die Inbetriebnahme nächste Woche ist noch etwas optimistisch, vermutlich dauert es doch etwas länger, weil noch entsprechende Tests gefahren werden müssen“, so Teige.