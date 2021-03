Corona-Testcenter in Neufra und Veringenstadt absolvieren erfolgreichen Probelauf

In Neufra wird ab Mittwoch, 17. März, mittwochs und samstags von 18 bis 20 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus in Form eines „Drive-In“ getestet. In Veringenstadt werden die Schnelltests ab Sonntag, 21. März, von 18 bis 20 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus durchgeführt.

Für alle Bürger des Laucherttals wird es ab kommender Woche in Neufra und Veringenstadt die Möglichkeit geben, einen kostenlosen Coronavirus-Schnelltest durchzuführen. Beim Probelauf in Neufra und in Veringenstadt wurden die Wahlhelfer für die Landtagswahl getestet und die Abläufe weiter optimiert. Am Mittwoch geht es in Neufra los, in Veringenstadt wird ab kommendem Sonntag getestet.

Das DRK-Bereitschaftsteam aus Neufra hat in Kooperation mit der Feuerwehr am Freitagabend die Abläufe durchgespielt, die seitens der Gemeinde und Bürgermeister Reinhard Traub für alle Bürger des Laucherttals initiiert wurden. „Wir sind mit dem Probelauf sehr zufrieden“, erklärten Reinhard Traub, DRK-Bereitschaftsleiter Wolfgang Epple und Feuerwehrkommandant Wolfgang Hack nach dem Test der Wahlhelfer.

Wer sich in Neufra testen lassen möchte, muss sich zwingend bei der Gemeinde anmelden und einen entsprechenden Berechtigungsschein im Internet herunterladen. Mit dem ausgefüllten Formular und einem gültigen Ausweis darf die Person mit dem Auto vorfahren und wird von der Feuerwehr registriert. „Falls sich zwei Personen zur Testung im Auto befinden, sollte die zweite Person hinter dem Fahrer sitzen, damit sie nicht aussteigen muss“, sagt Wolfgang Hack. Das Auto fährt vor die Einfahrt beim Feuerwehrgerätehaus, wo einer der sieben Helfer des DRK-Teams den Abstrich nimmt. Die Testung wird dokumentiert, Auswertung und Protokollierung erfolgen nach 20 Minuten.

Auswerterin Karin Daikeler behält mithilfe einer Eieruhr an jedem Dokument den Überblick, wann welcher Test abgeschlossen wird. Diese Idee brachte Sandra Reck ins Spiel, die beruflich regelmäßig Schnelltests durchführt. „Irgendwann verliert man sonst den Überblick, wann welcher Test fertig ist“, sagt Reck, die zusammen mit Steffen Gorldt die Abstriche nimmt. Sollte jemand positiv getestet werden, wird er sofort angerufen, erklärt Wolfgang Epple. Ansonsten kann man sich bei Bedarf eine Bescheinigung über die negative Schnelltestung ausstellen lassen.

In Veringenstadt besteht ab kommendem Sonntag ebenfalls die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Auch dort wurden die Wahlhelfer vom DRK Team um Bereitschaftsleiter Armin Reck getestet. In Veringenstadt wird die Testung komplett vom Ortsverband organisiert und vom DRK-Kreisverband unterstützt. „Eins unserer fünf Schnelltestzentren im Landkreis ist in Veringenstadt, durchgeführt vom jeweiligen Ortsverband“, sagt Philip Müller, Leiter der Arbeitsgruppe Schnelltests vom DRK-Kreisverband.

Im Gegensatz zu Neufra ist in Veringenstadt keine Anmeldung nötig. Testwillige müssen lediglich ihren ausgefüllten Berechtigungsschein sowie einen gültigen Ausweis mitbringen, sagt Armin Reck. Natürlich helfe sein Team auch bei eventuellen Schwierigkeiten beim Formular. „Wir werden sicher niemanden wegschicken.“

Sowohl in Neufra als auch in Veringenstadt wird zwei Stunden lang getestet. Beide Einsatzleiter rechnen damit, dass pro Stunde 50 Personen an die Reihe kommen können.