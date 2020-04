Corona macht erfinderisch: Herzliche Grüße in Veringenstadt

Gut eine Million Schulkinder und knapp eine halbe Million Kindergartenkinder gibt es derzeit in Baden-Württemberg. Sie alle müssen wegen der Ausbreitung des Coronavirus schweren Herzens auf den Kontakt zu ihren Freunden verzichten. Wie die vergangenen Tage und Wochen gezeigt haben, macht Corona aber ja auch erfinderisch.

Das zeigt ein selbstgemaltes Bild, das zurzeit an einem Balkon an der Reute in Veringenstadt hängt. Wann Kindergarten- und Schulkinder sich wiedersehen können, bleibt derweil weiter offen. „Klar ist: Wir können nach den Osterferien nicht von null auf hundert starten“, sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann am Wochenende.