Christ will weiterhin Schultes bleiben

In seiner jüngsten Gemeinderatssitzung hat der Veringenstädter Gemeinderat die Regularien und Termine für die anstehende Bürgermeisterwahl festgelegt. Am 16. März endet die Amtszeit von Armin Christ. „Ich möchte weiterhin in Veringenstadt Bürgermeister sein“, mit diesem Bekenntnis übergab er das Wort zu diesem Tagesordnungspunkt an den stellvertretenden Bürgermeister Michael Witte.

In Vorbereitung zur Bürgermeisterwahl zeigte Michael Witte die einzuhaltenden Termine sowie die Vorgehensweise auf. Demnach ist der frühestmögliche Wahltermin der Sonntag drei Monate vor Ende der aktuellen Amtszeit, was dem 23. Dezember entspricht. Jutta Schmid-Glöckler war über diesen sehr knapp vor Weihnachten liegenden Termin nicht sehr glücklich und wollte die Wahl lieber erst im Januar vornehmen. Doch da das im Januar erst wieder am 13. Januar möglich wäre (der Sonntag zuvor ist der Dreikönigstag und als Wahltag per Gesetz nicht erlaubt) entschied sich das Gremium in der Abstimmung mehrheitlich für den 23. Dezember.

Eine eventuell erforderliche Neuwahl wurde auf den 13. Januar terminiert. Die Bekanntmachung der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger wurde auf den 19. Oktober gesetzt, ebenso wird im amtlichen Teil des Amtsblatts eine Meldung erscheinen. In der Oktobersitzung wird der Wahlausschuss bestimmt, der sich aus Vorsitzendem, Stellvertreter, zwei Beisitzern und einem Schriftführer zusammensetzt.

Armin Christ, der das Procedere von den Zuschauerrängen aus verfolgte, informierte den Gemeinderat vorab, dass er sich wieder zur Wahl stellen werde. "Ich arbeite unheimlich gerne hier, es macht mir jeden Tag erneut Spaß, ins Rathaus zu gehen und ich möchte weiterhin ihr Bürgermeister sein", führte Armin Christ aus.

Hervorragende Zusammenarbeit

Er betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat von sachorientierten Diskussionen geprägt sei, mit konstruktiven und zielführenden Beiträgen. Dasselbe gelte für die hervorragende Verwaltung und alle städtischen Mitarbeiter, für die Zusammenarbeit mit den Vereinen sowie auch dem Dialog mit der Bevölkerung.

In kurzen Worten riss er einige der bereits realisierten oder angestoßenen Projekte auf. Das sind beispielsweise die Breitbandversorgung, die Erweiterung des Fitnessvereins, die Umsetzung des Hochwasserschutzes, das Baugebiet Deutstetter Berg, der Neubau der Turn- und Festhalle, die Umgestaltung des Friedhofes und noch vieles mehr.

„Nach 16 Jahren Bürgermeister von Veringenstadt fühle ich mich hier mittlerweile einfach daheim. In meiner dritten Amtszeit möchte ich nochmal mit vollem Einsatz an der Weiterentwicklung von Veringenstadt, Veringendorf und Hermentingen mitarbeiten", lautete das Statement von Armin Christ.