Chor sucht Dirigenten

In der ersten Juniwoche hatte der Kirchenchor Veringenstadt, in Anwesenheit fast aller Sängerinnen und Sänger, seine diesjährige Hauptversammlung.

Pfarrer Olaf Winter war in seiner Eingangsrede der Ansicht, dass der Chor die schwierigen Coronazeiten sehr gut überbrückt hat und sehr viel zum Gelingen von kirchlichen Veranstaltungen in der Vergangenheit beigetragen hat. Im Redebeitrag des Vorstandsteams kam zum Ausdruck, dass man mit dem Chorbesuch und mit den Auftritten im vergangenen Jahr sehr zufrieden sein konnte. Der Chor singt sehr anspruchsvolle Kirchenlieder; aber auch einfacheres weltliches Liedgut gehört zum Repertoire. Leider war es nunmehr seit über einem Jahr nicht möglich, einen Dirigenten für den Chor zu finden. Chorleiter Josef Glöckler war im Jahr 2021 sporadisch als Nachfolger für den jungen Dirigenten Adrian Müller eingesprungen, da dieser wegen seines Studiums die Chorleitung nicht mehr weiterführen konnte. Aus alters- und gesundheitlichen Gründen ist es Josef Glöckler auf Dauer nicht möglich, die doch sehr anspruchsvolle und anstrengende Dirigententätigkeit auszuführen. Aus diesem Grund wird in Veringenstadt für den Kirchenchor Sankt Nikolaus dringend ein neuer Dirigent gesucht. Im weiteren Verlauf der Chorversammlung wurden die entsprechenden Ämter allesamt einstimmig besetzt. Bleibt zu hoffen, dass es gelingt, einen Chorleiter möglichst für mehrere Jahre zu finden, da ansonsten ein gut funktionierender Kirchenchor nicht mehr bestehen bleiben kann.